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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيله: كارتيرون يحلم بالعودة للزمالك.. ووارد تدريبه لنادٍ آخر في مصر

باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

قال حازم فتوح، وكيل أعمال باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن المدرب الفرنسي يحلم بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق مرة أخرى.

وأضاف فتوح، في تصريحات تليفزيونية: "من الوارد تولي باتريس كارتيرون أي نادٍ آخر في مصر، فهو مدرب محترف ويملك العديد من العروض دائما".

ويواجه فريق الزمالك، اليوم الأربعاء، نظيره فيوتشر علي ملعب استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدورى المصري.

ويعد هذا اللقاء هو الأول للزمالك عقب رحيل باتريس كارتيرون عن الفريق وتولي أسامة نبيه المسئولية بشكل مؤقت. 


 

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري 

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة العاشرة من الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر 

 تذاع مباراة الزمالك وفيوتشر في الجولة العاشرة من الدوري على قناة “أون تايم سبورت 1”.
 

التشكيل المتوقع للزمالك 

يسعى الزمالك اليوم لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد تأزم الفريق في دوري أبطال أفريقيا لهزيمته أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة.

ومن المتوقع أن يجري أسامة نبيه، المدير الفني المؤقت للزمالك، عدة تعديلات في التشكيل، والذي يقترب أن يكون كالتالي:

 محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح، وفي الوسط طارق أحمد "حال مشاركته" وإمام عاشور، بينما يضم الهجوم أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وسيف الجزيري.

أمير عزمي يعتذر عن عدم العمل في قطاع الناشئين بالزمالك  

اعتذر أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق بفريق الزمالك، عن عدم قبول عرض  رئيس القلعة البيضاء بالعمل في قطاع الناشئين بالنادي في الفترة الحالية بعد رحيله عن الجهاز الفني.

وأوضح مصدر مقرب من أمير عزمي أن المدرب يرفض العمل في قطاع الناشئين، خاصة أن طموحاته أكبر في التدريب، وسبق له وعمل مديرا فنيا لفريق السكة الحديد من قبل، بخلاف عمله مديرا فنيا لفريق النجوم، وتوليه منصب المدرب العام بناديي اف سي مصر والبنك الأهلي من قبل.

وشدد المصدر على أن أمير عزمي يرفض فكرة العودة للعمل في قطاعات الناشئين، لأنها كانت مرحلة وانتهت، مشيرا إلى أن المدرب يفاضل حاليا بين عدة عروض من أندية القسم الثاني لاختيار أنسبها في الفترة المقبلة.

كارتيرون يشكر مجلس إدارة وجماهير الزمالك 

قدم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف العام على الكرة، وذلك بعد الدعم الذي قدموه خلال الفترة الماضية.

كما حرص كارتيرون خلال جلسته مع رئيس الزمالك على تقديم الشكر للجماهير التي ساندته خلال الفترة الماضية، موضحا أنه كان يتمنى تحقيق نجاحات جديدة.

وقال كارتيرون إن الجميع حاول مساعدة الفريق قدر الإمكان لتحقيق نجاحات مع القلعة البيضاء، لكنه حزين للرحيل، خاصة أنه كان يتمنى تحقيق بطولة جديدة مع الزمالك.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأنه كان حريصا على إنهاء التعاقد مع نادي الزمالك بدون مشكلات أو التقدم بشكاوى للفيفا وأن يتم بالتراضي.

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