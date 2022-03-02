بوتين يشترط الاعتراف كييف بـ "لوهانسك و دونيتسك" جمهوريتين مستقلتين

أذاعت فضائية اكسترا نيوز خبر عاجل عن الكرملين أفاد باشتراط بوتين اعتراف كييف بـ لوهانسك و دونيتسك كجمهوريتين مستقلتين كشرط لإنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا .

وكان الاتحاد الأوروبي،قد قرر أمس الثلاثاء، حظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين "سبوتنيك" و"آر تي" (روسيا اليوم) في دوله، حسبما أفادت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

وبالإضافة إلى ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على استبعاد بعض المصارف الروسية من نظام سويفت، إلى جانب حظر المشاركة في المشاريع التي يمولها صندوق الثروة السيادية الروسي.

وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى شل البنوك الروسية بوابل من العقوبات، بعد غزو موسكو لأوكرانيا.