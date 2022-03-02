عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبى على 700 سيدة بالبحر الأحمر خلال أعمال قوافل الصحة الإنجابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتواصل فاعليات قوافل للصحة الإنجابية بمدن الغردقة والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الاحمر.

حيث تم توقيع الكشف على 700 سيدة من سيدات مدن الغردقة والقصير ومرسى علم على مدار 3 ايام من خلال القوافل المتحركة الثابتة  التى تصل للمناطق الفقيرة بالمدن من خلال الفرق الطبية والتى تقوم بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وقالت الدكتورة مروة حمدى مدير تنظيم الأسرة بصحة البحر الأحمر أن القوافل بدأت من يوم الأحد 27 فبراير وتستمر حتى يوم الخميس 3 مارس بمدن الغردقة القصير ومرسى علم حيث تم الكشف الطبي على 700 حالة نساء ومتابعة حمل وأطفال على مدار 3 أيام وتم صرف وسائل تنظيم الأسرة لعدد 600 منتفعات بالعيادات المتنقلة وتم تنظيم ندوات إعلامية لمسئولي إعلام تنظيم الأسرة عن أهمية المباعدة بين الولادات، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومديرية التضامن والمجلس القومى للمرأة .

وأشارت حمدى إلى أن المرحلة الثانية بمدن غارب وسفاجا والشلاتين وحلايب سوف تبدأ يوم الاحد القادم وتستمر على مدار أسبوع  من خلال قوافل متحركة وثابتة

وقال الشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بأوقاف البحر الأحمر ومحاضر ندوة القافلة بالغردقة ان هناك تعاون بين الأوقاف والصحة فى ملف تنظيم الاسرة من خلال إيفاد شيوخ الأوقاف لعمل ندوات حول الصحة الانجابية لسيدات المحافظة حول تنظيم الاسرة ورأى الدين فى هذا الملف  

وخلال القوافل تم إجراء جميع الكشوفات وصرف الوسائل بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر التعليم العالي وزارة الصحة محافظة البحر الاحمر وزير التعليم العالي الكشف الطبي خالد عبد الغفار الصحة الانجابية تنظيم الأسرة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

ترشيحاتنا

تكلفته 655 مليونا.. الشباب والرياضة: افتتاح نادٍ في 6 أكتوبر بسعر اقتصادي

وزيرة التخطيط: تضاعف السكان في العالم خلال السنوات الأخيرة ليبلغ 7.7 مليار نسمة

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ206 آلاف مواطن خلال فبراير

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان «ملحمة بناء».. فيديو

وزير المالية:13% زيادة في الإيرادات الضريبية في العام المالى الماضى رغم «كورونا»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

هروب فنانة شهيرة جزائرية بعد صدور أحكام نهائية بالحبس

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ