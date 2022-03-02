توقيع الكشف الطبى على 700 سيدة بالبحر الأحمر خلال أعمال قوافل الصحة الإنجابية

تتواصل فاعليات قوافل للصحة الإنجابية بمدن الغردقة والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الاحمر.

حيث تم توقيع الكشف على 700 سيدة من سيدات مدن الغردقة والقصير ومرسى علم على مدار 3 ايام من خلال القوافل المتحركة الثابتة التى تصل للمناطق الفقيرة بالمدن من خلال الفرق الطبية والتى تقوم بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وقالت الدكتورة مروة حمدى مدير تنظيم الأسرة بصحة البحر الأحمر أن القوافل بدأت من يوم الأحد 27 فبراير وتستمر حتى يوم الخميس 3 مارس بمدن الغردقة القصير ومرسى علم حيث تم الكشف الطبي على 700 حالة نساء ومتابعة حمل وأطفال على مدار 3 أيام وتم صرف وسائل تنظيم الأسرة لعدد 600 منتفعات بالعيادات المتنقلة وتم تنظيم ندوات إعلامية لمسئولي إعلام تنظيم الأسرة عن أهمية المباعدة بين الولادات، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومديرية التضامن والمجلس القومى للمرأة .

وأشارت حمدى إلى أن المرحلة الثانية بمدن غارب وسفاجا والشلاتين وحلايب سوف تبدأ يوم الاحد القادم وتستمر على مدار أسبوع من خلال قوافل متحركة وثابتة

وقال الشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بأوقاف البحر الأحمر ومحاضر ندوة القافلة بالغردقة ان هناك تعاون بين الأوقاف والصحة فى ملف تنظيم الاسرة من خلال إيفاد شيوخ الأوقاف لعمل ندوات حول الصحة الانجابية لسيدات المحافظة حول تنظيم الاسرة ورأى الدين فى هذا الملف

وخلال القوافل تم إجراء جميع الكشوفات وصرف الوسائل بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.