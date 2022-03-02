عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بينهم 7 شركات للنساء.. حاضنة أعمال كلية الاقتصاد تحتفل بتخريج دفعة جديدة

هبة مدحت زكي
هبة مدحت زكي

نظمت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، احتفالية تخريج 12 شركة ناشئة، منهم 5 شركات من دورة الاحتضان السابعة (دورة الاحتضان العامة) و 7 شركات من دورة الاحتضان الثالثة المخصصة لرائدات الأعمال (Cycle Her) .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وافتتحت الاحتفالية الدكتورة هبة مدحت زكي المدير التنفيذي للحاضنة، والتي وجهت الشكر للشركاء والرعاة تقديرًا لدورهم في دعم أنشطة وبرامج الحاضنة، منهم البنك المركزي المصري وذراعه التدريبية المعهد المصرفي للتدريب، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذراعه التدريبي المعهد القومي للحوكمة، وبيت التصميم التابع لمبادرة رواد النيل، ومؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL.

وأعربت عن تقديرها للدور الذي تلعبه جامعة القاهرة تحت قيادة د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، و د. محمود السعيد، عميد الكلية، في سبيل تسهيل عمل الحاضنة ودعم أنشطتها وبرامجها المختلفة.

و خلال كلمته، قال د. محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من رواد ورائدات الأعمال بعد احتضان أفكارهم ومشروعاتهم في حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتابع: يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للكلية و المتماشي مع توجهات جامعة القاهرة برئاسة د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 لاسيما في مجالات التنمية المستدامة.

وأضاف «السعيد» خلال كلمته الافتتاحية لحفل تخريج 12 شركة ناشئة من حاضنة أعمال (FEPS BI)، أن الحاضنة تعمل منذ نشأتها على المساهمة في التشجيع على نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال للحد من ظاهرة البطالة والمساهمة في القضاء عليها، بخلق أجيال جديدة مؤهلة لسوق العمل، والعمل على تنمية الأفكار الريادية والإبداعية لتشجيع الشباب على الاتجاه للعمل الحر.

ووجه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الشكر للبنك المركزي على دعمه المالي والفني لأنشطة ريادة الأعمال والشباب ودعم الشركات الناشئة ورواد ورائدات الأعمال، من خلال العديد من المبادرات التي أطلقها، كما وجه الشكر لجميع الشركاء المساهمين في دعم جهود الحاضنة، وبخاصة مبادرة رواد النيل والمعهد المصرفي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد عميد الكلية، أن حاضنة الكلية (FEPS BI) قامت بتخريج أكثر من 67 شركة في مختلف المجالات، جميعها جاء متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت على أنشطة التصنيع والابتكار وفقا لاحتياجات السوق، موضحًا أن خدمات الحاضنة ليست قاصرة على طلاب جامعة القاهرة، وإنما هي متاحة للشباب المصريين من مختلف الجامعات في كافة المحافظات المصرية.

فيما أعربت الدكتورة هبة مدحت زكي، المدير التنفيذي لحاضنة (FEPS BI) عن سعادتها لتخريج دفعة جديدة من رواد ورائدات الأعمال، مؤكده أن الحاضنة وهي أول حاضنة تأسست داخل جامعة حكومية تسعى لدعم الشباب بشكل مستمر، أخذنا الطريق الصعب في دعم أفكار رواد الأعمال، ومساعدتهم على تحويل إلى مشروعات قادرة على الاندماج في السوق المصري والإقليمي، لافته إلى أن المشروعات التي تخرجت من الحاضنة بلغ عددها 67 شركة ووفرت 320 فرصة عمل وحققت عوائد مالية بلغت 48 مليون جنية معدل استمرارية في الأسواق بعد ثلاثة سنوات من تأسيسها وصلت لـ 81٪ وهو مؤشر قياس مهم جدًا لجودة المشروعات المحتضنة لدينا.

 وأشارت إلى إحصائيات حول خريجي هذه الدورات، 62 استمارة طلب انضمام لدورة الاحتضان، منهم 42 مشروع تأهل  أصحابها لمرحلة المقابلة (INTERVIEW)  و14 منهم وصلت لمرحلة المعسكر التدريبي، و 5 منهم تم احتضانها حتى تخرجت اليوم، معظم المشتركين تتراوح أعمارهم بين 24 - 31 سنة ويمثلون جامعات القاهرة وعين شمس وزويل والسويس وحلوان.

 أما دورة الاحتضان المخصصة لرائدات الأعمال، تقدم فيها 63 متقدمة تم قبول ٢٤ في المرحلة الأولى للاحتضان و تم قبول 10 منهم في مرحلة الثانية للاحتضان و 7 منهم تم احتضانهن في المرحلة الثالثة. و تعمل الــ ٧ شركات في ٦ قطاعات مختلفة، لافتة إلى أن اعمال المشتركات في الدورة الثالثة كان متوسط أعمارهن بين 28-32 وهم من جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وجامعة عين شمس وجامعة حلوان.

حاضنة أعمال كلية الاقتصاد جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برامج الحاضنة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعهد المصرفي حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"هيقولى إشمعنى أنا " .. الرئيس السيسى يؤكد : لو فكرنا بالمبدأ ده عمرنا ما هنتغير

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

السيسي لـ إيهاب الفار:عايز أخلي المواطن يتحرك فى كرداسة وبولاق بشكل كويس

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط تصدر قرارا بشأن الحد الأدنى لـ العلاوة الدورية بالقطاع الخاص

هالة السعيد: تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة وحجم السكان هدف رئيسي

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 2-3-2022

المشروعات القومية.. أول قطاع ينتقل إلى العاصمة الإدارية من وزارة التخطيط

ترشيحاتنا

افتتاح معرض صنع في دمياط للأثاث غدًا.. والصنّاع المشاركون يؤكدون: أسعارنا تنافسية

السفير أشرف سويلم يدعو أوغندا للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية|صور

سلاح الجو يتدخل.. توترات يابانية روسية قبالة نيمورو

حبس وغرامة للمخالفين.. شروط التبرع بـ الأعضاء بعد الوفاة

رامز جلال في "رمضان" أم لا.. تفاصيل حول المقلب رقم 12

وكيله: كارتيرون يحلم بالعودة للزمالك.. ووارد تدريبه لنادٍ آخر في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ