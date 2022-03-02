بينهم 7 شركات للنساء.. حاضنة أعمال كلية الاقتصاد تحتفل بتخريج دفعة جديدة

نظمت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، احتفالية تخريج 12 شركة ناشئة، منهم 5 شركات من دورة الاحتضان السابعة (دورة الاحتضان العامة) و 7 شركات من دورة الاحتضان الثالثة المخصصة لرائدات الأعمال (Cycle Her) .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وافتتحت الاحتفالية الدكتورة هبة مدحت زكي المدير التنفيذي للحاضنة، والتي وجهت الشكر للشركاء والرعاة تقديرًا لدورهم في دعم أنشطة وبرامج الحاضنة، منهم البنك المركزي المصري وذراعه التدريبية المعهد المصرفي للتدريب، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذراعه التدريبي المعهد القومي للحوكمة، وبيت التصميم التابع لمبادرة رواد النيل، ومؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL.

وأعربت عن تقديرها للدور الذي تلعبه جامعة القاهرة تحت قيادة د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، و د. محمود السعيد، عميد الكلية، في سبيل تسهيل عمل الحاضنة ودعم أنشطتها وبرامجها المختلفة.

و خلال كلمته، قال د. محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من رواد ورائدات الأعمال بعد احتضان أفكارهم ومشروعاتهم في حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتابع: يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للكلية و المتماشي مع توجهات جامعة القاهرة برئاسة د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 لاسيما في مجالات التنمية المستدامة.

وأضاف «السعيد» خلال كلمته الافتتاحية لحفل تخريج 12 شركة ناشئة من حاضنة أعمال (FEPS BI)، أن الحاضنة تعمل منذ نشأتها على المساهمة في التشجيع على نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال للحد من ظاهرة البطالة والمساهمة في القضاء عليها، بخلق أجيال جديدة مؤهلة لسوق العمل، والعمل على تنمية الأفكار الريادية والإبداعية لتشجيع الشباب على الاتجاه للعمل الحر.

ووجه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الشكر للبنك المركزي على دعمه المالي والفني لأنشطة ريادة الأعمال والشباب ودعم الشركات الناشئة ورواد ورائدات الأعمال، من خلال العديد من المبادرات التي أطلقها، كما وجه الشكر لجميع الشركاء المساهمين في دعم جهود الحاضنة، وبخاصة مبادرة رواد النيل والمعهد المصرفي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد عميد الكلية، أن حاضنة الكلية (FEPS BI) قامت بتخريج أكثر من 67 شركة في مختلف المجالات، جميعها جاء متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة، حيث ركزت على أنشطة التصنيع والابتكار وفقا لاحتياجات السوق، موضحًا أن خدمات الحاضنة ليست قاصرة على طلاب جامعة القاهرة، وإنما هي متاحة للشباب المصريين من مختلف الجامعات في كافة المحافظات المصرية.

فيما أعربت الدكتورة هبة مدحت زكي، المدير التنفيذي لحاضنة (FEPS BI) عن سعادتها لتخريج دفعة جديدة من رواد ورائدات الأعمال، مؤكده أن الحاضنة وهي أول حاضنة تأسست داخل جامعة حكومية تسعى لدعم الشباب بشكل مستمر، أخذنا الطريق الصعب في دعم أفكار رواد الأعمال، ومساعدتهم على تحويل إلى مشروعات قادرة على الاندماج في السوق المصري والإقليمي، لافته إلى أن المشروعات التي تخرجت من الحاضنة بلغ عددها 67 شركة ووفرت 320 فرصة عمل وحققت عوائد مالية بلغت 48 مليون جنية معدل استمرارية في الأسواق بعد ثلاثة سنوات من تأسيسها وصلت لـ 81٪ وهو مؤشر قياس مهم جدًا لجودة المشروعات المحتضنة لدينا.

وأشارت إلى إحصائيات حول خريجي هذه الدورات، 62 استمارة طلب انضمام لدورة الاحتضان، منهم 42 مشروع تأهل أصحابها لمرحلة المقابلة (INTERVIEW) و14 منهم وصلت لمرحلة المعسكر التدريبي، و 5 منهم تم احتضانها حتى تخرجت اليوم، معظم المشتركين تتراوح أعمارهم بين 24 - 31 سنة ويمثلون جامعات القاهرة وعين شمس وزويل والسويس وحلوان.

أما دورة الاحتضان المخصصة لرائدات الأعمال، تقدم فيها 63 متقدمة تم قبول ٢٤ في المرحلة الأولى للاحتضان و تم قبول 10 منهم في مرحلة الثانية للاحتضان و 7 منهم تم احتضانهن في المرحلة الثالثة. و تعمل الــ ٧ شركات في ٦ قطاعات مختلفة، لافتة إلى أن اعمال المشتركات في الدورة الثالثة كان متوسط أعمارهن بين 28-32 وهم من جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية وجامعة عين شمس وجامعة حلوان.