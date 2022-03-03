لـ فرق البحث والإنقاذ.. تعويضات ومكافآت مادية في هذه الحالة

منح قانون الطيران المدنى، مزايا وتعويضات لفرق عمليات البحث والإنقاذ، بهدف توفير الحماية والسلامة لهم، وتقديم يد العون والمساندة لحمايتهم.

التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ

نصت المادة 118 من القانون على أن التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها يتم وفقا للآتي:

1 - كل معونة بحث وانقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطى لهم الحق فى استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفى التعويض عن الأضرار التى وقعت أثناء تلك العمليات، أو التى كانت نتيجة مباشرة لها.

2 - لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها جهات الدولة فى الدولة.

مكافآت البحث وانقاذ الاشخاص

بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المشار اليها فى المادة 118 ، يضع الوزير المختص القواعد التى تنظم صرف مكافآت البحث وانقاذ الأشخاص والطائرة والأموال.

و يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والانقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين.

وطبقا للقانون تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوي الناشئة عن البحث والانقاذ، وتختص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة عابدين الجزئية بذلك حسب قيمة الدعوى فى حالة وقوع الحادث فى أعالي البحار أو فى مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، وذلك فى الحالات الآتية:

اذا كانت الطائرة التى تم البحث عنها أو انقاذها مسجلة فى الدولة.

اذا كانت الطائرة التى تم البحث عنها موجودة أثر الحادث فى اقليم الدولة.

اذا كان المدعى من رعايا الدولة.

و تنقضى الدعاوى الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ.