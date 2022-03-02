السيسي يفتتح عددا من المشروعات بالجيزة.. 7 توجيهات ومطلبان مهمان من المصريين

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بمدينة الشيخ زايد وأكتوبر.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مصر تمتلك أعظم المنشآت الرياضية

وبدأت فعاليات الافتتاح لعدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بتلاوة القرآن الكريم.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الرئيس السيسي على دعمه المتواصل لمنظومة العمل الشبابية والرياضية، وهو الأمر الذي آتي ثماره في تلك الطفرة غير المسبوقة بالبنية الرياضية.

وقال صبحي، خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية، إن البنية الشبابية شهدت العديد من الإنجازات، منها إضافة 3758 ملعبا لكرة القدم لمراكز الشباب والأندية حتى المرحلة التاسعة.

وأكد أن مراكز الشباب يبلغ عددها إجمالا 4274، إضافة إلى خمسة مراكز تنمية شبابية ورياضية، لافتا إلى أنه تم التطوير مع القطاع الخاص، والوصول إلى 40 نادي قطاع خاص.

ونوه إلى أن هناك طفرة في الأبنية الذكية، والتي تجسدت في مجمع حسن مصطفى الذى يمثل جيلا جديدا لصالات الألعاب الرياضية على مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة مليار و500 مليون جنيه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف أنه تم عمل مقر للاتحاد الأفريقي، والاتحاد المصري لكرة اليد في هذا المجمع الرياضي، وقد حقق 30% من نسبة الإعداد للبطل الرياضي.

وأوضح أن البنية الشبابية الرياضية المصرية شهدت العديد من الإنجازات، حيث تمت إضافة 3785 ملعبا خماسيا وقانونيا في مراكز الشباب البالغ عددها 4374 مركزا، بالإضافة إلى إنشاء 5 مراكز تنمية شبابية ورياضية.

وأشار صبحي، إلى أنه تم تطوير العديد من الاستادات بشكل يخدم المحافظات، بالإضافة إلى تطوير 40 ناديا خاصا مؤخرا، مع القطاع الخاص، متابعا: “مصر تمتلك واحدا من أكبر وأعظم المنشآت الرياضية على مستوى العالم، وهي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية”.

ولفت إلى أن تلك المدينة نجحت في استضافة بطولة العالم للرماية، متابعا: “بفضل ذلك أصبحت الدولة المصرية مرصدا ومركزا رياضيا عالميا، جاهزا لاستضافة البطولات العالمية”.

واستطرد: “نجحنا في تنظيم واستضافة ما يصل إلى 141 بطولة عالمية وقارية، بالإضافة إلى 241 إيفنت ترويجيا للرياضة”.

افتتاح عدد من المحاور والطرق

كما شهد الرئيس السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "ملحمة بناء" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية الخاصة بقطاعي الإسكان والطرق.

الرئيس السيسي يشاهد فيلماً تسجيليا

من جانبه، قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن طريق كرداسة تم عمل محور به بالكامل بالتوازي مع منطقة يأخذ جميع المحاور والطريق الدائري بإجمالي 5 كم ويكون موازيا لمحور 26 يوليو .

وأضاف إيهاب الفار - خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي، أنه تم عمل المحور الخاص بمنطقة ترسا بطول 6 كم يخفف الأعباء عن منطقة فيصل، والممشى السياحي يربط بين الطريق الدائري والواحات ولدينا 7 طرق طولية و5 متواجدة بالفعل بإجمالي 12 طريق في الجيزة.

ولفت إيهاب الفار، إلى أنه تم الانتهاء من إجمالي 3 كم بمحور المنصورية - محور اللبينى بطول 20 كم بالتوازي مع محور المريوطية من طريق 26 يوليو لمحور السادات مرورا بناهية وكرداسة.

وأوضح أنه تم وضع خطة مدروسة لتطوير وإنشاء المحاور والطرق، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الجمهورية الجديدة، متابعا: “تم العمل على وضع خطة تساهم في تخفيف الضغوط على إقليم القاهرة الكبرى”.

وأكد أنه تم تخطيط لتطوير طرق ومحاور الجيزة من خلال محوريين رئيسيين، أولهما تطوير المحاور المرورية القائمة وخلق محاور جديدة، وثانيا ربط محافظة الجيزة بباقي محافظات الجمهورية.

اللواء أركان حرب إيهاب الفار

واستعرض تخطيط وتطوير وإنشاء المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، متابعا: “محافظة الجيزة تتكون من 10 مراكز ومدينة، بالإضافة إلى 10 أحياء داخل المحافظات”، مؤكدا أنه: "تم العمل على المناطق الأكثر تكدسا".

ونوه رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إلى أن عدد سكان محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة.

من جانبه، علق الرئيس السيسي، على حديث اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، قائلا: "لو تحدثنا عن غرب النيل أو القاهرة، فيجب تحرير الحركة به بشكل لا يقل عما تم في شرق القاهرة".

وأضاف السيسي: "لو عملنا كدا تبقى القاهرة سواء شرقها أو غربها عملنا فيها على الأقل الحركة الرئيسية بها، ولكن يبقى التحدي بيننا في مناطق مثل كرداسة التي تحتوي على عدد سكان كبير جدا".

تسهيل حركة المرور لأهالي كرداسة

وتابع السيسي: "تفتكر يا إيهاب إيه إللي ممكن نعمله، على الأقل محور رئيسي أو اثنين ليأخذ الحي ده ويخلي به حركة، وفي النهاية أنا عايز أخلي المواطن يتحرك في مناطق مثل كرداسة وبولاق وغيرها من المناطق بشكل كويس".

وقال الرئيس السيسي: "عندما توليت المسئولية كان الموجود بالفعل هو الطريق الدائري وبكفاءة منخفضة، وهناك الكثير من المواطنين يقولوا ليه هناك اهتمام كبير أوي بالطرق الموجودة والتكاليف الكثيرة التي ندفعها في الموضوع".

وأضاف السيسي: "إننا فتحنا مرحلة واحدة في الدائري الإقليمي وبعدين مسكتناش ثم دخلنا في الدائري الأوسطي، كل الكلام دا اتعمل في القاهرة وعمل محاور حولها من أجل التخفيف وتكون طرق مناورة للناس وتقدر كمان خلالها التحرك بسهولة للتجارة أو غيرها".

الرئيس عبد الفتاح السيسي

واستكمل إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كلامه قائلاً إن “هناك تعليمات رئاسية بتعويض المواطنين الذين أُخذ منهم سكنهم للمنفعة العامة”، مشيراً إلى أنه تم تسليم بالفعل جزء من هذه التعويضات وسيتم تصديق الباقي قريباً.

وأوضح أن "وزارة النقل احتاجت 32 مليارا للطريق الدائري وروافده، بالإضافة إلى الإزالات في محافظة القاهرة التي بلغت 28 مليارا، أي إجمالي التعويضات حوالي 75 مليارا، وهذا عبء كبير على ميزانية الدولة، ولكن نعمل على تسهيل الحركة على المواطنين وهو أمر ضروري".

وأكد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه يتم اليوم افتتاح 6 محاور داخل محافظة الجيزة، بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي الذي يخدم إقليم القاهرة بالكامل، وهي القاهرة والدقهلية والجيزة.

وأشار إيهاب الفار إلى أنه تم رفع كفاءة الطرق، وإنشاء طرق جديدة، لافتا إلى أن محور 26 يوليو، الذي يتحمل أعباءً مرورية كثيرة، حيث كان عبارة عن أربع حارات في كل اتجاه، والآن جارٍ إنشاء 8 حارات في اتجاه، و6 حارات في اتجاه آخر، بالإضافة إلى أنه جارٍ إنشاء محور موازٍ لطريق 26 يوليو، يربط بينه وبين أبو رواش بالمنطقة الصناعية.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية تعمل على تطوير الطرق وتحسين جودة الحياة، ولكن لا تزال الأحياء مثل كرداسة، أبو النمرس، الخصوص تحتاج للمزيد وعقب: "أنت بتكلمنى عن 8 مليون دول عايشين إزاي؟".

محور ترسا

وأضاف الرئيس السيسي أن إجمالي 50 ألف وحدة سكنية التي يتم تنفيذها بتخطيط مع وزارة الإسكان مخططة مع جميع الهيئات، معقبا: "إنت النهارده بتعمل ده عشان تحل المسألة، إحنا بنعمل خط مترو أنفاق ليه؟ لأنك معندكش فوق الأرض حاجة تتحرك أكتر من كده".

تخفيف حركة المواطنين اليومية

وأكد الرئيس أن الدولة تعمل على تخفيف حركة المواطنين اليومية من خلال تطوير شبكات الطرق والمحاور، متابعا: "تطوير الطرق والمحاور يعمل على تقليل نسب التلوث، ومحتاجين نعرض في مؤتمر المناخ الخطة الاستراتيجية لتخفيف حجم التلوث في مصر مثل مشاريع بحيرة قارون".

وقال الرئيس: "محتاجين نجهز نفسنا للمؤتمر عشان سنجل فيه قدرة الدولة ومدى فهمها للبيئة والمناخ".

ووجه حديثه للمواطنين قائلا: "لو مكناش عملنا الدائري الإقليمي والأوسطي كان هيحصل إيه"، وأضاف: "إللي اتعمل في مصر الفترة الماضية عمل كبير للغاية ولكننا سنستمر في العمل، مسترسلا: "لسه بدري".

وتابع: "في أراضي كتير كانت تتبع القوات المسلحة وحصلنا عليها ولم نقدم تعويضات لها".

من جانبه، قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تكلفة التطوير والبناء في قطاعي مترو الأنفاق والمونوريل 300 مليار جنيه.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق، أن تطوير الطريق الدائري يتكلف 15 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه لنزع الملكية، معقبا: "الدولة أنفقت 550 مليار جنيه لحل وتسهيل الحركة المرورية في القاهرة الكبرى".

وزير النقل

في سياق متصل، قال الرئيس السيسي، إن وزارة النقل قامت بعمل مشاريع بقيمة 1.6 تريليون جنيه، فضلا عن الطرق التي تقوم بإنشائها وزارة الإسكان والقوات المسلحة، ثم عقب الرئيس على شروط تراخيص البناء في الكتل السكانية.

وتساءل الرئيس السيسي: "لو واحد عنده قطعة أرض فاضية هنا أنا هخليه يبني تاني؟ وده بمنطق عادي جدا ولا هيقول: هي جات عليا اشمعنا أنا، ولو قلتله اطلع دورين هيقول طيب ما اللي جنبي طالع 10 أدوار وحد هيقولي: أنا لو منك مش هخلي في القاهرة حاجة تتبني تاني كسكن وسط الأراضي؟".

وأضاف الرئيس: "كل واحد معاه قرشين بيعمل كده، تبني 5 أو 6 أدوار على أرض زراعية ليه؟ وبنعمل خط مترو عشان مفيش حاجة فوق الأرض تتحرك أكتر من كده".

وتابع الرئيس السيسي موجها حديثه للمواطنين قائلا: "لو فكرنا دايما بمبدأ اشمعنى أنا يبقى عمرنا ما هنتغير ومفيش دول بتتعمل كده"، لافتا إلى أنه تحدث بشأن هذه القضية لأنها محل نقاش على مستويات مختلفة ولابد أن يساعدنا البرلمان فى هذا الأمر لأن هدفنا عدم إيذاء المواطن بالتأكيد، معقبا: "لأن المواطن بتاعنا ومننا".

كل بناء جامع يقابله بناء كنيسة

من جانبه، قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، تعليقًا على تطور حجم سكان مدن غرب القاهرة: "جذبت هذه المدن خلال 35 سنة حوالي 1.2 مليون نسمة، وفي خلال الـ 7 سنوات الأخيرة فقط جذبت 1.2 مليون نسمة، وهذا يعني أن الزيادة التي تمت في 7 سنوات تساوي الزيادة التي حدثت خلال 35 سنة".

عاصم الجزار، وزير الإسكان

وأضاف الجزار - خلال كلمته في افتتاح عدة مشروعات بمحافظة الجيزة بحضور الرئيس السيسي: "حجم الوحدات التي تم إنشاؤها خلال الـ 35 سنة حوالي 127 ألف وحدة سكنية بمعدل 3600 وحدة سكنية في السنة“، معقبًا: ”حاليًا المعدل ارتفع ووصل لـ 38 ألف وحدة سكنية في السنة، يعني أكتر من 10 أضعاف إنتاج الوحدات السكنية في الفترات السابقة".

وتابع: "الوحدات السكنية التي تم تنفيذها 268 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 110 مليارات جنيه، 85% منها تابعة لمشروع سكن كل المصريين الاجتماعي"، مشيرًا إلى أنه: "جار العمل في 67 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل لـ 33 مليار جنيه".

وأكد أنه "تم طرح 7000 وحدة سكنية في إعلان بقاله 10 أيام تقدم خلال هذه الفترة 20 ألف مواطن ومتوقع بنهاية فترة الإعلان يوصل عدد المتقدمين لـ35 ألف مواطن".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار قائلًا: "قلنا مش هنعمل مكان نحط فيه جامع إلا لما يكون فيه كنيسة، إحنا عاملين كدا؟ ولو مش عاملين نعمل".

ورد وزير الإسكان، على الرئيس السيسي، معقباً: "في التجمعات والافتتاحات الكبيرة فيه الكلام ده، إنما المشروعات الصغيرة يكون بها مسجد أو مصلى، نتيجة الحجم السكاني".

وفي النهاية، قدم الرئيس السيسي الشكر لجميع الوزراء والمسئولين خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق، قائلاً: "بشكركم جميعاً ومبسوط بالموضوعات اللي تناولناها واستعرضناها خلال هذا الافتتاح والمناقشة".

وأضاف الرئيس السيسي: "أرجو إن ده يكون درس لينا كمواطنين، وكمسئولين عن الدولة، لذلك كنت أؤكد على تصوير جميع التطورات قبل وبعد، حتى يكون المواطن على دراية بها".

وتابع الرئيس: "مهم جداً إن المواطن يتصور حجم التطور ويشاهده ويتابعه على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن الدولة تهتم بحياة المواطنين المصريين.

ووجه السيسي حديثه للمواطن المصري قائلاً: "إحنا بنعمل كل ده علشان تعرف إن احنا مبنجيش عليك، إحنا بنعوضك وبسعر مناسب تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوضعه".