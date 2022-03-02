الرئيس السيسي يتفقد النادي الرياضي بمدينة السادس من أكتوبر | شاهد

أذاعت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية رصدت جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسى للنادى الرياضى بمدينة السادس من أكتوبر .



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعى الإسكان، والطرق .

وكان قد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، خاصةً مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو برج العرب شمالاً على سواحل البحر المتوسط، أو هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة فضلاً عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها.