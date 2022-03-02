الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية بها تخطيط سليم ومش محتاجة مترو أنفاق

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التخطيط الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "العاصمة الجديدة مش محتاجة مترو الانفاق.. ودى الرسالة اللى بنقولها للناس.. لما الدولة تعمل حاجة بتاخد بأساليب العلم والتخطيط السلمية في أي منشأة.. والتنفيذ يتلاءم مع متطلبات الحياة.. لو فيه مدرسة تتعمل مدرسة.. لو فيه مستشفى بتتعمل مستشفي.. لو مناطق صناعية أو حرفية.. بنعملها".



و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وزارة النقل قامت بعمل مشاريع بقيمة 1.6 تريليون جنيه، فضلا عن الطرق التي تقوم بإنشائها وزارة الإسكان والقوات المسلحة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق: “لو عملنا كدا تبقى القاهرة سواء شرقها أو غربها عملنا فيها على الأقل الحركة الرئيسية بها.. ولكن يبقى التحدي بيننا فى مناطق مثل كرداسة التي تحتوي على عدد سكان كبير جدا”.

