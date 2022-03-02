السيسى: عايز أخلي مواطني كرداسة وبولاق يتحركوا بشكل كويس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عدد من المشروعات القومية بقطاعى الإسكان ، الطرق بمحافظة الجيزة وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :

السيسي لـ إيهاب الفار:عايز أخلي المواطن يتحرك فى كرداسة وبولاق بشكل كويس



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، قائلا: “لو تحدثنا عن غرب النيل أو القاهرة، فيجب تحرير الحركة به بشكل لا يقل عما تم فى شرق القاهرة”.



الرئيس السيسى: بنعمل خط مترو عشان مفيش حاجة فوق الأرض تتحرك أكتر من كده

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية تعمل على تطوير الطرق وتحسين جودة الحياة ولكن لا تزال الأحياء مثل كرداسة، أبو النمرس ، الخصوص تحتاج للمزيد وعقب " انت بتكلمنى عن 8 مليون دول عايشين إزاى ؟



السيسي: الدولة مهتمة بمشروعات الطرق وتطويرها لسهولة حركة التجارة والتخفيف على المواطنين



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “عندما توليت المسئولية كان الموجود بالفعل هو الطريق الدائري وبكفاءة منخفضة، وهناك الكثير من المواطنين بيقولوا ليه هناك اهتمام كبير أوي بالطرق الموجودة والتكاليف الكثيرة التي ندفعها فى الموضوع”.



السيسي يوجه ببحث إمكانية توسيع الطرق والمحاور في أحياء بولاق وكرداسة وناهيا



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، قائلا: “لو تحدثنا عن غرب النيل أو القاهرة، فيجب تحرير الحركة به بشكل لا يقل عما تم فى شرق القاهرة”.

السيسي لـ المواطن المصري: احنا مبنجيش عليك .. وبنعوضك بسعر مناسب

قدم الرئيس السيسي الشكر لكافة الوزراء والمسئولين خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق، قائلاً: "بشكركم جميعاً ومبسوط بالموضوعات اللي تناولناها واستعرضناها خلال هذا الافتتاح والمناقشة".

كل واحد معاه قرشين بيعمل كده..الرئيس السيسى: تبنى 5 أو 6 أدوار على أرض زراعية ليه؟



تساءل الرئيس السيسي - خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية ، لو واحد عنده قطعة أرض فاضية هنا أنا هخليه يبنى تانى؟ وده بمنطق عادى جدا ولا هيقول هى جات عليا اشمعنى أنا ولو قولتله أطلع دورين هيقول طيب ما اللى جنبى طالع 10 أدوار وحد هيقولى انا لو منك مش هخلى فى القاهرة حاجة تتبنى تانى كسكن وسط الأراضى ؟.