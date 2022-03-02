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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يمازح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أثناء حديثه عن خطة تطوير المحاور والطرق بالجيزة، وتأكيده أنه لولا خبرات شركة المقاولون العرب لما تمكنا من تنفيذ  الطريق الدائري الأوسطي، فهم لديهم خبرات عالية وإحنا كهيئة هندسية عندنا نفس الخبرات.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق،، اليوم الأربعاء،: "يا إيهاب أنت عندك خبرات المقاولون العرب، لا طبعًا دي شركة عملاقة يعني".

وعقب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،: "أه طبعًا علشان كده بشير إليها".

السيسي رئيس الهيئة الهندسية إيهاب الفار شركة المقاولون العرب الطريق الدائري الاوسطي

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