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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالبة عائدة من أوكرانيا لوزير التعليم العالي:اسمح لي بالدراسة في الجامعة بمصر

صدى البلد

فرحة ممزوجة بالقلق .. هكذا استقبلت أسرة داليا الدالي ابنة قرية طليا بمركز أشمون في محافظة المنوفية ابنتهم عقب أسبوع من القلق وعدم النوم بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

داليا الدالي .. طالبة الفرقة الثالثة كلية الطب في إحدى الجامعات الحكومية في أوكرانيا والتي عادت عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة الطلبة العالقين في دول أوروبية بسبب حرب أوكرانيا.

وقالت داليا إنها عاشت اسبوعا قاسيا منذ بدأ الحرب علي أوكرانيا وبدأ القصف حيث كانوا يعيشون في رعب ليل نهار ويحتمون في الإنفاق وسط حالة من القلق من مصيرهم المجهول.

وأكدت في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنها سافرت من أجل حلمها أن تصبح طبيبه واقنعت أسرتها بالسفر ولكن أصبح الآن المصير مجهول عقب قصف أوكرانيا حيث إن جميع أوراقهم في الجامعة.

واضافت، أن العمارة المجاورة لها في أوكرانيا تعرضت للقصف وكانوا يعيشون رعبا مع دوى صافرات الانذار، موضحة أنها استطاعت هي وصديقتها استقلال القطار للعبور الي الحدود الرومانية حيث قطع القطار نحو ٢٠ ساعه وسط رعب من التوقف أو تعرضهم للقصف حتي الوصول الي لافيف أعقبها ٥ ساعات حتي الوصول الي الحدود الرومانية.

وتابعت أنهم تم استقبالهم بترحاب شديد حيث تم توفير لهم الاكل والشرب وكذلك اماكن دافئة للإقامة حيث أقاموا عدة ساعات حتي تم توفير أتوبيسات لنقلهم الي السفارة المصرية في رومانيا واستقبلهم السفير المصري حتي صدور التوجيهات من رئيس الجمهورية بنقلهم الي مصر دون مصاريف.

وأشارت إلي أنها قلقة بشأن مستقبلها حيث أنها كانت تدرس الطب هناك وليس هناك أي ملامح لمصيرهم مطالبة وزير التعليم العالي ببحث موقفهم والسماح لهم بالدراسة في الجامعات المصرية.

واوضحت أن وزيرة الهجرة كانت تتواصل معهم علي برنامج الزووم وتحاول تهدئتهم قائلة " كنا حاسين أنها ام لينا كانت بنحاول تطمنا وتهدينا"

فيما وجه والدها التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب صدور توجيهاته بعودة الطلبة المصريين من اوكرانيا، مناشدا له باستكمال دراستهم في مصر خوفا علي مستقبلهم.

الطالبة المصرية العائدة من اوكرانيا 
أوكرانيا حرب روسيا علي اوكرانيا الطلاب المصريين العائدين المنوفية محافظة المنوفية

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