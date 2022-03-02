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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيلاروسيا أمام الأمم المتحدة: أوكرانيا لم تنفذ أحكام اتفاقية مينسك.. فيديو

مندوب بيلا روسيا
مندوب بيلا روسيا بمجلس الأمن

قال مندوب بيلاروسيا في الأمم المتحدة، إن جمهورية  بيلاروسيا سوف تصوت ضد مشروع القرار الخاص بإدانة روسيا  في الأمم المتحدة.

 

وأضاف في كلمته أمام جلسة الجمعية العامة للأمم  المتحدة بشأن الازمة الأوكرانية، :"  جميعنا لدينا مسؤولية تجاه ما يحدث في أوكرانيا وقبل 8 سنوات وقعت أوكرانيا اتفاقات مينسك وأيدها مجلس الأمن ".

 

وتابع :" مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لم ينجحوا في اقناع السلطات الأوكرانية بتنفيذ أحكام  الاتفاقية على مدار 8 سنوات ".

 

وأكمل مندوب بيلاروسيا:" وجدت أوكرانيا نفسها في حالة حرب أهلية لأن سلطات كييف كانت ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات في دونيتسك ولوجانسك".

 

وتابع:" على مر السنوات الثمانية الماضية في جمهورتي دونيتسك  ولوجانسك قتل عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال “، مضيفا:” أود أن أتوجه لمن صاغوا مشروع القرار الحالي  كي أسألهم لماذا على مر السنوات الثمانية لم تنجحوا في إجبار كييف على تنفيذ أحكام اتفاقيات مينسك ".

 

وتابع:" أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي  وكل من دافعوا على الديمقراطية فرضوا ضغوطا على الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

بيلاروسيا الأمم المتحدة روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو

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