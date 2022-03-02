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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعترف بخسائرها وتعلن عن حصيلة ضحايا العمليات في أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم "الأربعاء"، أن 498 من العسكريين الروس قتلوا منذ بدء عملية غزو أوكرانيا، كما أصيب 1597 أخرين.

وقال كوناشينكوف في إفادة بثها التلفزيون الرسمي: "للأسف، لدينا خسائر بين رفاقنا المشاركين في العملية".

وأضاف: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أنه لا المجندين ولا طلاب المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية يشاركون في عملية أوكرانيا"، مشيرا إلى أن: "المعلومات التي تنشرها العديد من وسائل الإعلام الغربية والفردية حول الخسائر التي يُفترض أنها "لا حصر لها" للقوات الروسية هي معلومات مضللة متعمدة".

وتستخدم القوات المسلحة الروسية مزيجًا من الجنود المتعاقدين والمجندين، وقال كوناشينكوف إن المجندين الروس لا يقاتلون في أوكرانيا.

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