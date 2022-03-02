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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الري لـ"مبعوث الاتحاد الأوروبي": مصر أبدت مرونة كبيرة في ملف سد النهضة.. الوصول لاتفاق يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي

وزير الري
وزير الري
  • وزير الري :
  • مصر أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض بشأن سد النهضة
  • مصر لم تعترض على بناء السدود فى دول حوض النيل
  • هناك أكثر من 15 سدا في دول حوض النيل
  • ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية
  • إصدار بيانات مغلوطة عن سد النهضة
  • الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، آنيت ويبر المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لشئون القرن الأفريقي، بحضور  سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لتبادل الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المياه، والموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة الاثيوبي.

وأشار عبد العاطى إلى ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبى والزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.

كما أشار الدكتور عبد العاطى للمرونة الكبيرة التى أبدتها مصر خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لاتفاق ولبناء الثقة، كما أن مصر لم تعترض على بناء السدود فى دول حوض النيل ، فهناك أكثر من (١٥) سدا مقام في دول حوض النيل ومن بينهم سدود مقامة قبل إنشاء السد العالي ، بل أسهمت مصر فى إنشاء بعضها مثل خزان أوين بأوغندا.

 إرادة سياسية 

وأكد وزير الري أن تحقيق التعاون يتطلب وجود إرادة سياسية وجدية من الجانب الاثيوبي للوصول لاتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الاثيوبي، مع ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية  ، مشيراً إلى أن إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإدارة السد بشكل منفرد يؤدى لحدوث إرتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان ، وإلحاق الضرر بدولتى المصب، مضيفاً أن الوصول لإتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

ومن جانبها أشارت أنيت ويبر لسعى الاتحاد الأوروبى للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، للوصول لاتفاق يرضى جميع الأطراف ويضمن استقرار وتنمية الدول، وتلبية متطلبات التكامل الإقليمي من خلال تحقيق الترابط بين المياه والطاقة وتكامل البنية التحتية والتجارة فى ظل التغيرات المناخية.

وزير الري سد النهضة الاتحاد الأوروبي السودان مصر

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