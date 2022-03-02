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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سحب قطارا بوزن 180 طنا.. المصارع كابونجا: أهدي إنجازي للرئيس السيسي

المصارع أشرف كابونجا
المصارع أشرف كابونجا

كشف المصارع أشرف كابونجا، تفاصيل قيامه بسحب قطار مترو أنفاق بوزن 180 طنا، قائلا:" أنا مبسوط اني رفعت رأس مصر أمام العالم والمهمة تمت بنجاح".

وقال كابونجا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي":"أهدي إنجازي كـ أقوى رجل في العالم باعتراف موسوعة جينيس، إلى الرئيس السيسي الأب الروحي لنا".

وأضاف:" منذ اسبوعين قدمت طلبا لسحب قطار مترو أنفاق من هيئة مترو الأنفاق وحصلت على موافقة من وزير النقل وأشكره على تلبية الطلب".

وتابع كابونجا:" رجال مترو الانفاق كانوا في قمة السعادة  أثناء قيامي بسحب قطار المترو، ووزن القطار الذي سحبته كان 180 طنا".

وأكمل " من المفترض أن أقوم بسحب 8 عربات بوزن 300 طن، وأستعد حاليا  لسحب 8 عربات لكسر رقم الهند القياسي بسحب 260 طنا".

ولفت أشرف كابونجا:"  في المحاولة المقبلة سوف  أسحب  300 طن لقطار مترو أنفاق مكون من 8 عربات"، مضيفا:"  سحب الـ 300 طن يحتاج إلى استعدادات كثيرة وأنا قادر على تنفيذ هذا الأمر".

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