الداخلية الأوكرانية تكشف سبب الانفجار الضخم قرب محطة قطار كييف

أعلنت الداخلية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن سبب الانفجار قرب محطة قطار كييف ناتج عن حطام صاروخ كروز روسي تم إسقاطه.

وأفادت الداخلية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم قرب محطة قطارات العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش الأوكراني قامت بتفجير جسر شرقي كييف لمنع تقدم الجيش الروسي.

دوي صافرات الإنذار

وأفادت شبكة “سكاي نيوز” بدوي صافرات الإنذار في مدينة لفيف غرب أوكرانيا.

وفي سياق متصل، أفادت شبكة سكاي نيوز، اليوم الأربعاء، بأن قوات جمهورية دونيتسك أعلنت فرض حصار على مدينة ماريوبول الأوكرانية على شاطئ بحر آزوف.

كما أفادت قناة “العربية” بدوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، مع استمرار القصف الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مجلة “Vice” الأمريكية، بوصول أوائل المقاتلين الأجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد الجيش الروسي.