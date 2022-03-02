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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخارجية : مصر ترفض توظيف منهج العقوبات الاقتصادية في الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكدت وزارة الخارجية المصرية على 6 نقاط رئيسية متصلة بالقرار الذي تم اعتماده بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وصوتت مصر لصالحه.

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 وأشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، أن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة، يجب أن يظل نصب أعيننا جميعا، والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة، ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي.

 وأكدت وزارة الخارجية المصرية ، في بيان، أن مصر تؤكد أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار. 

وأوضح بيان وزارة الخارجية المصرية أن مصر ترفض توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.

 ودعت مصر لأن تتحلى كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج، دون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.

 مصر تحذر من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة 

وجددت وزارة الخارجية المصرية التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته، والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة، ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي لأبلغ دليل على ذلك، موضحة أن فاعلية ومصداقية قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقاً لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية. 

وأيدت 141 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بينهم مصر مشروع قرار يدين العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا وسط معارضة 5 وامتناع 35 دولة أخرى عن التصويت

 

الخارجية القانون الدولي الأمم المتحدة لعقوبات الاقتصادي مصر

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