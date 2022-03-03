3 طلاب مصريين عائدين من أوكرانيا يروون لحظات الرعب التي عاشوها منذ بدء الحرب

قال إبراهيم حسين، أحد الطلاب العائدين من أوكرانيا، إنه كان يدرس الطب البشرى فى أوكرانيا، لافتاً إلى أن أول يوم للضرب كان فى نفس المدينة التى يدرس فيها ولكن بعيدة عنهم.

وأضاف إبراهيم حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع على فضائية،" إم بى سى"، مع الإعلامى شريف عامر:" أحنا حسينا بالطيارات والضرب وصحينا على الصوت".

وتابعت شروق عبد الحميد، إحدى طالبات العائدات من أوكرانيا، من جانبه، أن صوت الضرب كان عالى جداً، وتهز البيوت التى نسكن فيها وصافرات الإنذار كانت فى جميع الشوارع حتى نخلى المكان".

واستكملت شروق عبد الحميد، أنها فى السنة الأول بالجامعة، قائلة:" يارتنى ما سافرت ىحصلت مصايب".

ولفتت مى عبد الإمام إحدى الطالبات العائدات من أوكرانيا، إلى أنه تم إبلاغهم بإن الضرب سيكون على نطاق واسع، لذلك كان لابد أن يستأجروا سيارات حتى يصلوا للحدود الغربية لأوكرانيا".