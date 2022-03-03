أنا اللي كسرت النيش ياماما.. ابن نور قدري اعترفلها على الهوا شوفوا ردها..فيديو

قال محمد نور زوج نور قدري ، كنا نقوم أنا ونور وحمزة بتصوير فيديوهات ولكن نور هي من تقوم بخادعنا في كل مرة، مشيرا ألي انه وابنه حمزة كانوا يقمون بلعب الكرة في المنزل وقمنا بكسر النيش واخفينا عنها المتسبب في كسر النيش حتي الأن .

ومن جانبه اعترف حمزة ابن الفنانة نور قدري علي الهواء خلال لقائهم في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " قائلا " أنا إلي كسرت النيش بالكرة وأبي هو من اخفي علي والدتي هذا الخبر حتي الأن ".

وفي ذألك السياق كان رد فعل الفنانة نور قدري هو إنها قالت " لهم شكر علي هذا الموقف ".