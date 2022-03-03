خالد أمين: تجربة الرحم الصناعي تشبه وضع الطفل في حضانة.. فيديو

قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء وأخصائي نساء وتوليد ، إن ابتكار الصينيون إلي رحم صناعي يحمل أجنة متعددة ما هو إلا عبارة عن ورقة بحثية نشرة مجلة الهندسة الطبية الحيوية بتاريخ 5 فبراير الماضي .

واضاف خالد أمين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن المشروع البحثي لم يصل إلي مرحلة التجارب علي البشر ولكنها تم علي الفئران وفكرة الرحم الصناعي هو عبارة عن وعاء به مواد مغذية للجنين وناجحة التجربة في بعض الأجنة الخاصة بالفئران وهذا القياس علي البشر سيكون في منتهي الصعبة .

واوضح خالد أمين ، إن تجربة الرحم الصناعي تشبه وضع الطفل في حضانة وهذا الرحم يمكن ان يتواجد في المستقبل .