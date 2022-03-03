عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أمين: تجربة الرحم الصناعي تشبه وضع الطفل في حضانة.. فيديو

خالد أمين
خالد أمين

قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء وأخصائي نساء وتوليد ، إن ابتكار الصينيون إلي رحم صناعي يحمل أجنة متعددة ما هو إلا عبارة عن ورقة بحثية نشرة مجلة الهندسة الطبية الحيوية بتاريخ 5 فبراير الماضي .

واضاف خالد أمين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن المشروع البحثي لم يصل إلي مرحلة التجارب علي البشر ولكنها تم علي الفئران وفكرة الرحم الصناعي هو عبارة عن وعاء به مواد مغذية للجنين وناجحة التجربة في بعض الأجنة الخاصة بالفئران وهذا القياس علي البشر سيكون في منتهي الصعبة .

واوضح خالد أمين ، إن تجربة الرحم الصناعي تشبه وضع الطفل في حضانة وهذا الرحم يمكن ان يتواجد في المستقبل .

الطبي نقابة الأطباء مجلس نقابة الأطباء عضو مجلس نقابة الاطباء نساء وتوليد الهندسة الطبية التجربة الصناعي رحم صناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

رجل الأعمال المصري لطفي منصور ينوي التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي.. تقارير

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

وفاة طبيعية.. النيابة تأمر بتصريح دفن المتهم الثاني بمذبحة المرج

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: شيكابالا لا يستحق التواجد في الزمالك والمثلوثي لا يليق

أوكرانيا.. الجيش الروسي يسيطر على مدينة جديدة

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

وزارة الرياضة: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم أو أولمبياد 2036

أول تعليق من بايدن على إدانة الأمم المتحدة لروسيا

اتحاد الكرة يرفض الإعلان عن إلغاء بطولة كأس مصر والمنتخب كلمة السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ