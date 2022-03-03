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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تخرج طلاب كلية الطب دفعة 2020

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء الاحتفالية

شهد  الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، حفل تخرج طلاب كلية الطب دفعة ٢٠٢٠، بحضور أ.د محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأ.د عاصم العيسوي، عميد كلية الطب، وأ.د عبد الحميد عبد التواب صبري، رئيس الجامعة الأسبق، والسادة عمداء كلية الطب السابقون ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ونقيب الأطباء والطلاب الخريجين وأسرهم.



عبر أ.د ياسر مجدي حتاته عن سعادته بحفل التخرج، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل أن تصل كلية الطب إلى مكانتها العريقة؛ حيث باتت صرحا طبيا يخرج أطباء يتحملون المسؤولية تجاه مجتمعهم.

 

وأوضح أنه يشعر دائما بالفخر كونه طبيبا عاملا بمهنه الطب السامية، مشيرا إلى أن أسعد لحظاته عندما يقوم بتخفيف آلام مرضاه، ومؤكدا أن المرحلة الدراسية في كلية الطب تمثل الخطوة الأولى نحو الانطلاق للحياة العملية والأكاديمية المقبلة.

 

ووجه أ.د ياسر مجدي حتاته الخريجين بضرورة حب التخصص والمهنة والحرص الدائم على إتقانها والتعمق فيها والإخلاص في خدمة المرضى وأداء الواجب الإنساني، مقدما سيادته التهنئة لأبنائه الطلاب وأسرهم ومتمنيا لهم دوام التوفيق.

 

من جانبه قال أ.د محمد فاروق الخبيري أن الطب رسالة إنسانية سامية في المقام الأول وتبقى ممتدة حتى نهاية عمر الإنسان حيث يقدم الطبيب خدماته للبشرية جمعاء، موجها سيادته الأطباء الخريجين بضرورة الحفاظ على رسالتهم والتحلي بالقيم الإنسانية النبيلة.

 

وقدم أ.د عاصم العيسوي التهنئة للأطباء الخريجين وأسرهم، مؤكدا أن القطاع الطبي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع من خلال إسهاماته في مكافحة الأمراض والأوبئة.

 

وأوضح سيادته أن الفترة المقبلة تمثل صفحة جديدة أكثر صعوبة؛ حيث يجمع الأطباء فيها بين الحياة العملية والأكاديمية، وعليهم أن يكونوا أكثر استعدادا وحرصا على مواصلة العمل والنجاح.

 

من جانبه قال أ.د عبد الحميد عبد التواب صبري أن الطبيب هو الحكيم وعليه أن يكون صبورا رحيما بالمرضى متحليا بقيم الطب ومتمسكا برسالته السامية، وقدم سيادته قيمة جائزة جامعة الفيوم التقديرية التي حصل عليها في وقت سابق كهدية للطلاب العشر الأوائل.

 

وأكد أ.د حمدي إبراهيم أن يوم التخرج هو يوم الجائزة ولابد على الأطباء الخريجين مواصلة التعلم والعمل والتحلي بالصدق والأمانة وحفظ كرامة المرضى والعناية بهم، مشيرا إلى أن الجائزة الكبرى للطبيب تكمن في مساعدته لمرضاه والعناية بهم.

وأضافت أ.د نجلاء الشربيني أن الوصول ليوم التخرج لم يكن سهلا حيث قدم الأطباء الخريجين جهودا مضنية وثابروا كثيرا حتى يحققوا هذا النجاح الكبير ، كما وجهت شكرها لأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا طيلة الفترات الماضية في تقديم العلم والنصح والإرشاد لطلابهم.

 

وألقى الطبيب أحمد محمد حسني كلمة الخريجين حيث أكد أن الأطباء واجهوا تحديات كبيرة خلال سنوات الدراسة، ووجه شكره للأساتذة على مجهوداتهم ونصائحهم الدائمة، كما قدم شكره لأولياء الأمور وزملائه الخريجين متمنيا لهم دوام التوفيق.

 

وعلى هامش الحفل قام أ.د أشرف حسين، عميد كلية الطب الأسبق، بإلقاء قسم المهنة على الخريجين حتى يلتزموا بشرف وآداب المهنة.

 

وقدم  الخريجون درع الدفعة ٢٠٢٠ للسيد رئيس جامعة وعميد الكلية والوكلاء عرفانا وتكريما لهم، كما قام أ.د رئيس الجامعة بتكريم الأطباء الخريجين.

 

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الفيوم رئيس جامعه طلاب الطب

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