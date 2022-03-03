موسيماني يهدد البدلاء بالرحيل عن الفريق بعد ثورة المشاركة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالأهلي هدد اللاعبين المتخاذلين في المستوى الفني بالاستبعاد من الصفوف الحمراء والاعتماد على اللاعبين البدلاء والذين يتطلعون إلى أنصاف الفرص للمشاركة الأساسية".

وواصل مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" : "يسعى المدير الفني إلى تحريك كل اللاعبين على دكة البدلاء من أجل الوصول إلى التوليفة المميزة للفريق الأول وتدوير كافة المتواجدين في الفريق من أجل الوصول إلي مستوي متقارب بين اللاعبين حتى لا يوجد فجوة بين الاساسي والبديل" .

وتابع: "موسيماني يرغب في احتواء ثورة دكة البدلاء بعد رفض أكثر من لاعب أمثال محمد محمود ومتولي و حسام حسن وطاهر محمد من التجاهل الفني والمشاركة في جزء بسيط من المباريات

وأكد المدير الفني أن أي لاعب سيخرج عن النص سيكون مصيره خارج الفريق في الموسم الجديد لان القرار الأول والأخير يعود إليه فقط ".