روسيا: الغرب لا يستطيع التظاهر بأنه غير متورط فيما آلت إليه الأمور بأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الدول الغربية لا تستطيع التظاهر بأنها غير متورطة فيما آلت إليه الأمور في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخرجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “لا يستطيع الغرب التظاهر بأنه غير متورط فيما يحدث في أوكرانيا”.

ووصفت زاخاروفا رد فعل المجتمع الدولي على إجراءات روسيا، بما في ذلك من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالهستيري

وأضافت "إنها هستيريا، إنه تخويف، كل شيء معا ... سوف يدلون المزيد والمزيد من بعض التصريحات السخيفة".

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الولايات المتحدة بالنفاق حيال عمل البعثات الدبلوماسية الروسية وطرد الدبلوماسيين من أراضيها.

وكان المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، فيليبو جراندي، أعلن في وقت سابق اليوم، أن عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ مليون شخص خلال أسبوع.

وكتب جراندي على تويتر: "خلال سبعة أيام فقط ، شهدنا نزوحًا جماعيًا لمليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة".

وكانت روسيا أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قالت إنها تهدف لحماية الأشخاص الذين يتعرضون “للاضطهاد والإبادة الجماعية”، من قبل الحكومة الأوكرانية، منذ ثماني سنوات.

وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.

