الحرب الروسية الأوكرانية تدعو ناسا للبحث عن بدائل للبقاء.. ماذا يحدث؟

حذر رئيس وكالة الفضاء الروسية، ديمتري روغوزين، الولايات المتحدة من قرار روسي محتمل بإنهاء التعاون فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية رداً على العقوبات الأمريكية التي فرضت على بلاده، مما دفع إلى البحث عن بدائل لإبقاء المحطة تعمل بفعالية من دون مساعدة روسية.

ويتولى الجانب الأمريكي مسئولية توفير الطاقة لمحطة الفضاء الدولية «ناسا»، بينما تنحصر مهام روسيا في الإبقاء على المحطة طافية في الفضاء، وتوجيهها باستخدام المركبة «بروغرس» التي تمنح المحطة دفعة دورية للحفاظ على ارتفاعها.

وقالت رئيسة برنامج رحلات الفضاء التجارية في ناسا، كاثي لوديرز، إن شركة الطيران والدفاع الأمريكية «نورثروب غرومان» عرضت خدماتها فيما يتعلق بتشغيل محطة الفضاء الدولية.

وأضافت «لوديرز» حسب صحيفة «الجارديان» البريطانية: «تسير العمليات في المحطة الفضائية بشكل جيد، ولا مؤشرات لدينا على تراجع التزام الروس، ومع ذلك فإننا نبحث دائما عن الحصول على مزيد من المرونة التشغيلية كما يبحث مزودو الشحن لدينا في كيفية إضافة قدرات مختلفة».

وأوضحت المسئولة في «ناسا»: «سيكون من الصعب جداً علينا أن نعمل بمفردنا، تمثل محطة الفضاء الدولية شراكة عالمية يساهم فيها الجميع، وسيكون يوما حزينا للمحطة إذا لم نتمكن من الاستمرار في العمل بسلام في الفضاء».

ومثلت المحطة الدولية رمزا لانفراج العلاقات الأمريكية الروسية في أعقاب الحرب الباردة، وظلت مأهولة بشكل مستمر لأكثر من 21 عاما، متجاوزة العواصف الجيوسياسية الماضية بين الدولتين، لا سيما ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

ويعتقد بعض المراقبين أن العمليات العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تسرع من نهاية التعاون الفضائي بين البلدين، بل ربما تحوله إلى نزاع.