عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحرب الروسية الأوكرانية تدعو ناسا للبحث عن بدائل للبقاء.. ماذا يحدث؟

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية تدعو ناسا للبحث عن بدائل للبقاء

حذر رئيس وكالة الفضاء الروسية، ديمتري روغوزين، الولايات المتحدة من قرار روسي محتمل بإنهاء التعاون فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية رداً على العقوبات الأمريكية التي فرضت على بلاده، مما دفع إلى البحث عن بدائل لإبقاء المحطة تعمل بفعالية من دون مساعدة روسية.

ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام

ويتولى الجانب الأمريكي مسئولية توفير الطاقة لمحطة الفضاء الدولية «ناسا»، بينما تنحصر مهام روسيا في الإبقاء على المحطة طافية في الفضاء، وتوجيهها باستخدام المركبة «بروغرس» التي تمنح المحطة دفعة دورية للحفاظ على ارتفاعها.

وقالت رئيسة برنامج رحلات الفضاء التجارية في ناسا، كاثي لوديرز، إن شركة الطيران والدفاع الأمريكية «نورثروب غرومان» عرضت خدماتها فيما يتعلق بتشغيل محطة الفضاء الدولية.

وأضافت «لوديرز» حسب صحيفة «الجارديان» البريطانية: «تسير العمليات في المحطة الفضائية بشكل جيد، ولا مؤشرات لدينا على تراجع التزام الروس، ومع ذلك فإننا نبحث دائما عن الحصول على مزيد من المرونة التشغيلية كما يبحث مزودو الشحن لدينا في كيفية إضافة قدرات مختلفة». 

وأوضحت المسئولة في «ناسا»: «سيكون من الصعب جداً علينا أن نعمل بمفردنا، تمثل محطة الفضاء الدولية شراكة عالمية يساهم فيها الجميع، وسيكون يوما حزينا للمحطة إذا لم نتمكن من الاستمرار في العمل بسلام في الفضاء». 

ومثلت المحطة الدولية رمزا لانفراج العلاقات الأمريكية الروسية في أعقاب الحرب الباردة، وظلت مأهولة بشكل مستمر لأكثر من 21 عاما، متجاوزة العواصف الجيوسياسية الماضية بين الدولتين، لا سيما ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

ويعتقد بعض المراقبين أن العمليات العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تسرع من نهاية التعاون الفضائي بين البلدين، بل ربما تحوله إلى نزاع.

وكالة الفضاء الروسية ديمتري روغوزين محطة الفضاء الدولية العقوبات الأميركية ناسا مهام روسيا نورثروب غرومان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المقر لمنتدى غاز شرق المتوسط

الحكومة تنفي وجود نقص في السلع الغذائية: المخزون الاستراتيجي يكفي عدة أشهر

انخفاض 7 درجات .. الأرصاد : موجة برودة وسقوط أمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

عبداللطيف الدوماني: مباراة مصر والسنغال صعبة.. وصلاح يحتاج لمعجزة لحصد الكرة الذهبية

بعد توجيهات الحكومة..الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

الصحة: قافلة طبية لأبناء الشرقية للكشف والعلاج مجانا ضمن حياة كريمة

الحرب الروسية الأوكرانية تدعو ناسا للبحث عن بدائل للبقاء.. ماذا يحدث؟

16 ألف متطوع ينضم إلينا..زيلينسكي يعلن نجاح كييف في إفساد خطة موسكو الأولية

لافروف: بايدن لوح بإمكانية اندلاع حرب عالمية وبلا شك ستكون نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

والده يتحدث.. تعرف على سبب وفاة نجل الفنان حازم إيهاب | فيديو

ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا.. ما قصته.. فيديو جراف

أخويا الصغير.. نورهان عيسى تحسم الجدل حول ارتباطها بـ "ويجز"| فيديو

اللي في قلبه على لسانه .. خطأ فادح للرئيس الأمريكي بايدن أمام الكونجرس .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ