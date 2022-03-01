ناسا تحذر: كويكب ضخم يقترب من الأرض خلال أيام

حذر مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض من اقتراب كويكب ضخم بحجم 4 أضعاف برج لندن على بعد أيام من كوكب الأرض.

وفقًا لمركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، فإن الكويكب - المعروف باسم 2001 CB21 - سيقترب من الأرض في 4 مارس حوالي الساعة 7.59 صباحًا بتوقيت جرينتش (9.59 بتوقيت القاهرة).

الكويكب، الذي صنفه علماء الفلك على أنه "خطر محتمل"، يبلغ قطره المقدر في حدود 560-1300 متر (1،837 - 4265 قدمًا)، ويسير بسرعة حوالي 36800 ميل في الساعة.

وعلى الرغم من أن ارتفاع برج لندن يبلغ 310 أمتار ويعد أطول مبنى في أوروبا الغربية ولكنه لا يذكر مقارنة بحجم هذه الصخرة الفضائية التي على وشك الاصطدام بالأرض.

تصنف وكالة ناسا الكويكبات التي تقع على بعد أقل من 7.5 مليون كيلومتر من الأرض على أنها "خطرة" لكن الخبراء يؤكدون أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن هذا الكويكب.

ومن المتوقع أن يقترب الكويكب على مسافة 3 ملايين ميل من الأرض، وهي 12 ضعف المسافة بين القمر والأرض، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أن الاقتراب لن يكون مروعا.

يمثل هذا اللقاء فرصة مثيرة لمراقبي السماء حيث سيتمكن علماء الفلك الهواة من رؤية الكويكب عبر الإنترنت أو باستخدام تلسكوب صغير.