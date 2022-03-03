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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لافروف: بايدن لوح بإمكانية اندلاع حرب عالمية وبلا شك ستكون نووية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: إن لكل دولة حرية اختيار تحالفاتها الدولية ولكن دون تهديد لأمن الدول الأخرى، مشيرا إلى أن بايدن لوح بإمكانية اندلاع حرب عالمية.

وأكد “لافروف”، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الخميس، أن الحرب ستكون نووية بلا شك، موضحا أن أي حياة بشرية هي ثمينة جدا ولكن مع أي عملية عسكرية هناك ضحايا بين المدنيين والجنود.

وتابع أن روسيا توقعت العقوبات الغربية، معقبا: “لا نشعر بعزلة دبلوماسية.. ولدينا جنودنا الذين ينفذون تلك العملية العسكرية باستخدام الأسلحة فقط للقضاء على البنية التحتية العسكرية.. وحتي السكنات التي يقيم بها الجنود الأكران لا تتعرض أبدا لأى ضربات.. وأؤكد أن أعبر عن تعازي لأهالي الضحايا في أوكرانيا”.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حرب عالمية نووية البنية التحتية العسكرية

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