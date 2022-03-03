القابضة للمياه: برامج مطورة لإدارة الأصول في 5 محافظات.. الشرقية تشدد على ضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المستدامة.. أسيوط: اجتماع للجنة الدائمة لتسكين العمالة وفقا للمسمى الوظيفي

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية ميكنة وتطوير إدارة الأصول ضمن خطط الشركة للارتقاء بكفاءة الأداء التشغيلى والحفاظ على الاستثمارات.

وذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمى واستدامة الخدمات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق، شهد الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا لبدء تنفيذ برنامجا لميكنة وإدارة الأصول "ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه " IWSSTA" والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" والمنفذ فى الشركات التابعة بمحافظات (أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنيا، قنا).

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف عزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جون هندرسون مدير مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه، ورؤساء الشركات التابعة بالمحافظات الخمسة.

وقال الدكتور أحمد معوض: " إنه تم اختيار أحدث البرامج العالمية التى يمكن تطبيقها لإدارة الأصول على أن يتم التكامل والربط بقواعد البيانات الحالية، حيث يسهم فى ميكنة الإدارة الفنية لأصول الشركة، واستدامة المنظومة، مع الأخذ في الاعتبار إعداد فريق عمل مدرب على كيفية استخدامه."

وأكد خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ المشروع والاستمرارية فى تطبيقه لتحقيق الإستفادة القصوى منه، وأن يتم التوسع فى تطبيقه حال نجاحه فى الشركات الخمسة.



ومن جانبه، قال المهندس عاطف عزت، مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن تطبيق برنامج إدارة الأصول يُعد خطوة مهمة جدا فى ميكنة الإدارة الفنية لأصول الشركة، والتمكن من إدارته بالطريقة المثلى ومواكبة التطور للاستدامة وتقديم أفضل نموذج يحتذى به للمساهمة فى تقديم أفضل الخدمات المميكنة للمواطنين.

وأنهى حديثه بتأكيده على نجاح مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وما يتضمنه من برامج يأتي صداه من خلال تحقيق أقصى استفادة ممكنة على أرض الشركات التابعة.

مياه الشرقية تشدد على ضرورة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المستدامة في موعدها

عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اجتماعا موسعا حضره كلا من رئيس قطاع شمال الشرقية ووحدة تنفيذ مشروعات الميجا بالشركة والخبير التعاقدي للمشروع، لمتابعة إجراءات التسليم الإبتدائي لعقد قريه السنيطة مركز فاقوس ضمن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

وأوضح أنه تم عمل جدول زمني للإنتهاء من كافة الإجراءات التعاقدية والحصر لوحدات وفتح ملفات المشتركين والإنتهاء من تشغيل الوصلة المنزلية الخاصة بالمواطن بحد أقصي 1/5/2022 وذلك للانتهاء من كافه المشروعات المخطط نهوها خلال العام الحالي.

وشدد رئيس الشركة علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لكافه المشروعات التي تخص الشركة وكذلك الالتزام بكافة إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية حرصا علي سلامه العاملين بكافه مواقع العمل بمختلف قطاعات وافرع الشركة.

مياه أسيوط: اجتماع للجنة الدائمة لتسكين العمالة وفقا للمسمى الوظيفي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا برئاسة لواء ا.ح مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة العضو والمنتدب للشركة واللواء محمد ابو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية وإيمان يحيى خضر مدير عام الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة، وذلك لمناقشة تطوير الاستفادة القصوى من تدريبات المسار الوظيفي وتسكين العمالة وفقا لمسميات المسار الوظيفي وذلك في إطار رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستثمار الأمثل في المورد البشري.

وأكد درة أن نشاط المركز التدريبي يسعي لتقديم عدد من البرامج التدريبية فى تخصصات مختلفة مع مراعاة فترات التأهيل والاهتمام بإعداد الصف الثاني من القادة وذلك من أجل تنمية المهارات المهنية لجميع أبناء الشركة العاملين حيث تم عقد عدة برامج تدريبية للارتقاء بالكفاءة الوظيفية للعاملين بالشركة بتخصصات مختلفة من مسار وظيفي، وبرامج "Photo Shop" و"Auto Cool" و"EXecl".

وتابع: "هذا بالإضافة إلى برنامج الأيزو ضماناً لجودة الأداء المعملي، وبرنامج تدريبى لمسئولي السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامتهم من أى خطر قد يصيبهم فى بيئة العمل، ما يعرض حياتهم للخطر باعتبارهم العمود الفقرى للشركة وأساس البناء لكل جديد في العمل المؤسسي، فضلًا عن ورش العمل للتدريب على استخدام أجهزة قياس كمية الفاقد من المياه".

كما ناقش أهم آليات وإجراءات مواجهة تحديات تطبيق تسكين الموارد البشرية بالشركة على المسارات الوظيفية الصحيحة، طبقاً للوظائف الفعلية وتصميم قواعد بيانات للموارد البشرية بهدف إحداث طفرة في تطوير الأداء المؤسسى ينبثق من تحقيق الاستفادة القصوي من أبنائها العاملين وتسكينهم على الوظائف المناسبة.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء مركز التدريب ومركز الخدمات الاقليمى هو تحقيق رسالة الشركة ورؤيتها المستقبلية و التى تكون فى الارتقاء بكافة الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها الكرام،وذلك من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لتقديم الحلول الجزرية والسريعة لأى مشكلة مهما كانت الصعوبات والمعوقات.

وقال أن اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالشركة شرط أساسي من شروط الترقية ، مما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة، منوها أن الكفاءات التى تجتاز جميع اختبارات المسار الوظيفى هى التى تستحق الترقية وتقلد المناصب على عكس ما كان يحدث سابقا بترقية العاملين على أساس المدة البينية فقط فهذا النظام يحقق العدالة ويرفع من كفاءة الشركات مما يضمن الإرتقاء الفعلى لمؤشرات الخدمات المقدمة للجمهور بقطاعي المياه والصرف الصحى.