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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بلاغ من ولي أمر ضد مدرسة حضانة خاصة بالمحلة لتعديها على نجله

بلاغ من ولي أمر طالب
بلاغ من ولي أمر طالب ضد مدرسة حضانه خاصة بالمحلة لتعديها بال

تقدم  ولى أمر  طالب ببلاغ رسمي ضد مدرسة فى أحدى الحضانات الخاصة بالاعتداء على نجله بالضرب الذى يبلغ عمره ٤ سنوات، ما تسبب في  فقء عينيه اليسرى وحدوث إصابات بالغة،  بقرية منشأة الأمراء التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

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كان  اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة بورود بلاغ من أيمن توفيق بإصابة نجله " أشرف " يبلغ من العمر ٤ سنوات بانفجار فى العين اليسرى، نتيجة تعرضة للضرب من مدرسة بإحدى الحضانات الخاصة بقرية منشأة الأمراء، وتدعى " ص . ح . ال "، فى الخمسينات من العمر وحالته الصحية خطيرة .

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وأفاد  والد الطفل المصاب فى البلاغ، أن المدرسة قامت بضرب نجله على وجهه بسبب بكائه عند نقله من فصل مما تسبب في إصابات بالغة فى عينيه اليسرى، وذهب به إلى مستشفى خاص لتلقى العلاج، وكشف التقرير الطبي أنه يعانى من انفجار بمقلة العين اليسرى بالقرنية نتيجة ضربه بجسم حاد أو مدبب ما أدى إلى إحداث جرح تهتكى بالقرنية طوله ١ سم ، وبحاجة لإجراء عملية إصلاح.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث الشرطة من ضبط  المتهمة وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، أنكرت قيامها بذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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