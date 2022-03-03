قصتها أغرب من الخيال.. من هي والدة الرئيس الروسي بوتين؟.. فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا بعنوان قصتها أغرب من الخيال.. من هي والدة الرئيس الروسي بوتين؟.

ووفقا للتقرير، فقد تم وضع والدة بوتن بين الجثث الجماعية لدفنها بعد أن ظنوا أنها ماتت من الجوع، ولكنها عادت للحياة وأنجبت بوتين وهي في سن الأربعين، وتدعي ماريا إيفانوفنا شلوموفا.

و معاناة والدة بوتين بدأت عندما انتقلت أسرتها إلى لينجراد إبان الحرب العالمية الثانية، حيث ذاق والدا بوتين معاناة الحرب ومأساة فقد طفلين، وكان يعمل والده في تصليح عربات القطار، ولكنه أصيب وأصبح عاجزا يمكث في المستشفى.

واضطرت والدته للعمل خياطة بأحد المصانع ولم يعد هناك من يعينها فأغشى عليها من الجوع، وظنوا أنها ماتت، ووضعت مع الجثث وانتقلت إلى المدافن الجماعية قبل اكتشاف أنها لا تزال حية وتم إنقاذها، وبعد انتهاء الحرب أنجبت بوتين، وفي عام 1998 توفت نتيجة مرض السرطان قبل أن ترى ابنها رئيسا لروسيا.