عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصتها أغرب من الخيال.. من هي والدة الرئيس الروسي بوتين؟.. فيديو

والدة بوتن
والدة بوتن

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا بعنوان قصتها أغرب من الخيال.. من هي والدة الرئيس الروسي بوتين؟.

ووفقا للتقرير، فقد تم وضع والدة بوتن بين الجثث الجماعية لدفنها بعد أن ظنوا أنها ماتت من الجوع، ولكنها عادت للحياة وأنجبت بوتين وهي في سن الأربعين، وتدعي ماريا إيفانوفنا شلوموفا.

و معاناة والدة بوتين بدأت عندما انتقلت أسرتها إلى لينجراد إبان الحرب العالمية الثانية، حيث ذاق والدا بوتين معاناة الحرب ومأساة فقد طفلين، وكان يعمل والده في تصليح عربات القطار، ولكنه أصيب وأصبح عاجزا يمكث في المستشفى.

واضطرت والدته للعمل خياطة بأحد المصانع ولم يعد هناك من يعينها فأغشى عليها من الجوع، وظنوا أنها ماتت، ووضعت مع الجثث وانتقلت إلى المدافن الجماعية قبل اكتشاف أنها لا تزال حية وتم إنقاذها، وبعد انتهاء الحرب أنجبت بوتين، وفي عام 1998 توفت نتيجة مرض السرطان قبل أن ترى ابنها رئيسا لروسيا.

والدة الرئيس الروسي بوتين اغرب من الخيال العربية ماتت من الجوع الحرب العالمية الثانية مرض السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضليل الشعب المصري.. الإعلاميين: استدعاء شريف عامر ومبروك عطيه للتحقيق

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

اختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركوف بأوكرانيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر ستتبنى مقاربة شاملة خلال رئاستها للقمة العالمية للمناخ COP27

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

التاسعة والسابعة .. تعديل موعد مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

بعد انتشار الفيديو..الحبس عامين وغرامة 100 الف جنيه تنتظر المتنمر على فتاة معاقة

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

البورصة المصرية تربح 7.2 مليار جنيه بختام تعاملات آخر الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

إبرار بحرى وإكتشاف وتحديد الألغام في تدريبات القوات المصرية والفرنسية بالبحر الأحمر

فيديو

هيئة الأرصاد الجوية: لا تنخدعوا بالأجواء الصيفية.. الشتاء ينتهي بعد 15 يوما

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ