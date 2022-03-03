سفير كوريا الجنوبية: نساهم في مشروعات تخص الطاقة والسكك الحديدية بمصر.. فيديو

قال هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، إنه حتى بأوقات كورونا كنا محظوظين أن نكون في مصر، مؤكدا أنه قمنا بزيارة عدد من المشروعات ولاحظت الجهد المبذول من الحكومة المصرية ليصلوا للناس إلى درجة عالية جدا.

وأضاف ووك، خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن المصريين كانوا يقولون أن مصر تتغير للإمام والأفضل، مشيرا إلأى انه سنساهم في وجود مشروعات تخص الطاقة والسكك الحديدية ونحاول أن ننشئ بعض المصانع التي تخص المترو وخطوط السكك الحديدية وتحدثت مع وزير النقل عن وجود بعض العقود بين البلدين لمشروعات السكك الحديدية.

وتابع سفير كوريا الجنوبية في مصر، ان مصر ستكون قادرة على التصدير للدول الأخرى، وسيكون هناك مدينة ذكية، يكون فيها العديد من الجامعات التي تتعامل بالتكنولوجيا الحديثة، وسيكون هناك العديد من اللقاءات حول اتفاقيات.

وأشار ووك إلى أن هناك خطة لكي يكون هناك فرع لجامعة تكنولوجية كورية بالعاصمة الإدارية ، وأيضا سيكون هناك امكانية لوجود منطقة صناعية كورية، بمنطقة قناه السويس، وأيضا قد وقعتا على مذكرة تفاهم بما يخص التجارة والاقتصاد، وهناك جهد متشارك لكي ننهض بالاقتصاد والصناعة.

