تحارب السرطان والالتهابات.. المورينجا في الوادى الجديد له فوائد طبية وعائد اقتصادي مرتفع.. صور

استحدثت محافظة الوادى الجديد في الاونه الاخيره الزراعات غير التقليديه ومنها زراعة المورينجا وتعد شجرة المورينجا غنية جدًا بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي في نظامه الغذائي، وهذا ما يجعل فوائد المورينجا عديدة فضلا عن كونها ضمن الأغذية الخارقه لما تتميز به من خصائص طبية وعلاجية بديلة.

يقول محمد سيف أخصائي تغذية إن نبات المورينجا يحتوي المورينجا على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الصحة، لان أوراق وبذور شجرة المورينجا تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل: فلافونيدات، وبوليفينول، وحامض الأسكوربيك ، والذي يقي الجسم من الإصابة بالسرطانات.

واضاف أن المورينجا تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، حيث أن أوراقها قادرة على تثبيط الإنزيمات والبروتينات المسببة للالتهابات في الجسم، فتعمل بذلك على معالجة الالتهابات والوقاية منها.

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بالاضافة الي انها تعمل علي تخفيض مستوى السكر في الدم وتخفيض مستويات الكوليسترول، وحماية القلب لان ارتفاع مستوى الكولسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

وأوضح أن زيت بذور المورينجا يساهم في تغذية الشعر والبشرة ويزيد من ترطيبهما، كما وجد أن للزيت قدرة على المساعدة في معالجة قروح الجلد. وتساهم في في دعم صحة الدماغ، والقدرة الإدراكية المعرفية بفعل نشاطتها المضادة للأكسدة، وتساهم المورينجا أيضًا فيي مقاومة مرض الزهايمر ومقاومة تنكس الخلايا العصبية، بسبب احتواء أوراق المورينجا على نسب عالية من الفيتامينات.

من جانبه أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن المحافظة اتجهت خلال هذه الفترة الي طرح الزراعات الغير تقليدية امام المستثمرين حيث قدمت المحافظة حزمة من التسهيلات لتعميم الزراعات الغير تقليدية ذات الفائدة العالية .

واضاف أن من هذه الزراعات التي انتشرت في المحافظة زراعة وإنتاج أشجار "المورينجا" ، والذي يأتي في إطار تطوير الاستراتيجية الزراعية للمحافظة من خلال إدخال زراعات جديدة ذات عائد اقتصادي مرتفع.

وقال الزملوط إن هذا المشروع يعد مرحلة أولى تمهيدا للتوسع في زراعة مساحات أكبر من أشجار المورينجا، بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي عليها من قبل العديد من الجهات والشركات، موضحا أن نجاح المشروع سيسهم في توفير عائد مادي مرتفع للوحدات المحلية للمساهمة في استكمال المشروعات الخدمية بها، فضلا عن توفيرها كشتلات تحميلية للراغبين في زراعتها من المستثمرين وأبناء المحافظة داخل مزارع النخيل.

وأضاف أن المحافظة وفرت كل السبل للراغبين في الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد، من حيث الأرض الصالحة للزراعة وتوفير دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن تنفيذها، لافتا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة للراغبين في الاستثمار بداية من الإجراءات وحتى تسويق المنتجات.

يذكر أن صنف شجرة المورينجا المنزرع في مصر، يطلق عليها (غصن البان) وهي من أنجح الأشجار التي يمكن أن تزرع في الأراضي القاحلة والحارة حيث تتحمل الجفاف وتمتاز بسرعة النمو خاصة في المناطق الزراعية الجديدة .

نبات المورينجا (1)

نبات المورينجا (2)

نبات المورينجا (3)

نبات المورينجا (4)