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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة بنها قبل ترويجها على عملائهم، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام ثلاثة عاطلين بترويج المواد المخدرة على عملائهم بدائرة المركز.


جرى اخطارا اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وتمكن النقيب محمد صلاح معاون مباحث مركز شرطة بنها، بضبطهم وهم كلا من "ا. س"عاطل  مقيم مرصفا و"م. ح"عاطل 24سنة مقيم مرصفا و"م. ص" 24سنة عاطل و مقيم مرصفا دائرة المركز.


وضبط بحوزتهم 28 كيس طن مخدرى الهيروين والبانجو وسلاح نارى "بندقية خرطوش وطلقات نارية ومبلغ مالى وهاتفى محمول.


وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية شرطة بنها بنها النيابة العامة مباحث القليوبية

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