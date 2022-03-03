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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنسمع أرقام عجيبة..التموين: لا يوجد أمامنا سقف معين لارتفاع سعر الذهب |فيديو

الذهب
الذهب

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إن سعر معدن الذهب ارتفع لأكثر من 130 دولارا خلال فترة قصيرة.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "ارتفاع سعر الذهب عالميا انعكس على السوق المحلي، وارتفع أكثر من 50 جنيها ووصل إلى 853 لعيار 21".

وأوضح: "الذهب هو الملاذ الآمن ومخزن القيمة خاصة في ظل الأزمات الدولية والحروب"، متابعا: "بالرغم من الأسعار المرتفعة حاليا إلا أننا أمام ماراثون أكبر من هذا بكثير ولا يوجد أمامنا سقف معين للارتفاعات".

وأشار: "من الممكن أن يتخطى الذهب ألفين جنيه وسنسمع أرقام عجيبة في ظل استمرار الأزمة، وحتى إذا انتهت الأزمة ستستمر في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الطرفين سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد العالمي".

وأكمل ناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب،: "الذهب لا ينخفض بنفس القيمة التي ارتفع بها"، معقبا: "إذا ارتفع 30 جنيه يرجع 3 أو 4 جنيهات"، مؤكدا: "الذهب من أنجح الأوعية الاستثمارية".

 

 

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