هزار مستفز.. منى الشاذلى تنفعل على رامى صبري.. شاهد

قال المطرب رامى صبري، إنه فى عام 2018 طرح أغنية " الراجل".

وانفعلت الإعلامية منى الشاذلى، لحظة أن قال رامى هذه الأغنية، وقالت :" الأغنية دى مستفزة جدًا، وعاملة مشكلات".

وأضافت منى الشاذلي، أنها لا تقيم الأغنية فنيًا، ولكن من الجانب الأدبي، مستفزة، .. ورد رامى على منى “بهزر” ، وقالت منى هزار مستفز.

وأضاف رامى صبري، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، أن أكثر الأغنية التى تطلب منه فى الأفراح هذه الأغنية.

وتابع :" هو أحنا هنفضل نحب بس طول العمر، وانتى يا أستاذة منى فتحتى موضوع صعب".