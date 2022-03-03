وزيرة الخارجية الألمانية: التمييز ضد الروس والبيلاروسيين يجب أن ينتهي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس إن التمييز ضد الروس والبيلاروسيين الموجودين حاليًا في ألمانيا في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا يجب أن ينتهي.

وكتبت بيربوك على موقع تويتر “الحرب في أوكرانيا هي حرب بوتين، أي شخص معاد للبيلاروسيين أو الروس في ألمانيا لا يهاجم مواطنينا فحسب، بل يهاجم المبادئ الأساسية لتعايشنا، نحن نتمسك ببعضنا البعض، نحن أقوى من الكراهية”.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية ، تاتيانا موسكالكوفا ، يوم الأربعاء ، إنها ستستأنف أمام مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ، دنيا مياتوفيتش ، بشأن مضايقة المواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج.