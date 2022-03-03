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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من وكالة الطاقة الذرية بسبب "معارك" قرب محطة نووية بأوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الخميس، القوات الروسية والأوكرانية إلى الكف عن المعارك في قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا. 

يأتي تحذير الوكالة الدولية بعدما أفادت أوكرانيا بوقوع معركة في بلدة إنيرهودار، وسط تواصل الغزو الروسي.

وقالت الوكالة، في بيان، "المدير العام جروسي دعا إلى وقف فوري لاستخدام القوة في إنيرهودار، ودعا القوات العسكرية العاملة هناك إلى الكف عن أعمال العنف بالقرب من محطة الطاقة النووية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية في منشورات على الإنترنت، إن القوات الروسية شنت هجوما قويا على بلدة إنيرهودار الأوكرانية المجاورة لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد دخولها في دبابات.

وأضاف هيراشينكو إن القوات الروسية تكثف جهودها للسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا.

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وكتب رئيس البلدية دميتري أورلوف في قناته على تيليجرام، أن اثنين على الأقل من سكان إنرجودار أصيبوا بجروح جراء قصف بعد أن دخلت روسيا البلدة.

وفي وقت سابق من الخميس، لقي ثلاثة من سكان زابوريجيا مصرعهم في قصف القوات الروسية لمستشفى في المدينة، حسبما ذكرت الإدارة المدنية في زابوريجيا.

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