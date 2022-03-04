كان نفسي أخويا يكون عايش.. رسالة مؤثرة من رامي صبري

قال المطرب رامى صبري، إنه كان يتمنى أن يكون شقيقه الراحل كريم معه، معلقًا :" ربنا يرحمه و يغفر له، ويصبرنا على الفراق".

وأضاف رامى صبري، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، أن الدنيا بها الأشياء الجميلة، و الأشياء الصعبة، وفراق شقيقى من الأشياء الصعبة وتابع :" ربنا يصبر بابا و ماما".

ووجه رسالة لـ الشباب قائلا :" ياريت كل واحد يكون له هدف و يحافظ على صحته، وأن يبتعد عن الصديق السوء".

وكشف أنه يتمنى لـ أولاده كل نجاح، وكل تقدم، وقدم لـ زوجته الشكر على دعمها ووقوفها بجانبه طوال حياته".