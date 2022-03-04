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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي تعلن عن موعد عرض مسلسل منورة بأهلها

ليلي علوي
ليلي علوي

 


أعلنت النجمة ليلي علوي عن موعد عرض مسلسلها الجديد “ منورة بأهلها ” عبر منصة شاهد VIP ، وذلك عبر حسابها علي انستجرام. 


ونشرت ليلي علوي افيش المسلسل وعلقت قائلة "منورة بأهلها يوم 6 مارس" نال اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


ومن المقرر عرض مسلسل منورة بأهلها يوم 6 مارس القادم ، حيث تدور أحداثه فى إطار 8 حلقات ومن تاليف محمد أمين راضى و إخراج يسرى نصر الله  . 

أبطال مسلسل منورة بأهلها

المسلسل بطولة ليلى علوي، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، سلوي عثمان ، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي.. وآخرين.

 تبدأ الأحداث باكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.

 

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ليلى علوي مسلسل جديد مسلسل منورة باهلها يسرى نصر الله شاهد VIP

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