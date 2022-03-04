تعرف على الطرق البديلة.. إغلاق شارع الهرم بشكل كلي من المريوطية لميدان الجيزة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو الأنفاق (مدكور) بشارع الأهرام بالجيزة الأمر الذى يستلزم غلق كلى لشارع الأهرام فى الإتجاه القادم من المريوطية إلى ميدان الجيزة وذلك إعتباراً من الساعة 1 صباح يوم الجمعة الموافق 4/3/2022 وذلك لحين الإنتهاء من تنفيذ الأعمال.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

- المركبات القادمة من محور أنور السادات "ترسا سابقاً" وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى عثمان محرم الجديد ، والصعود أعلى الكوبرى ثم إستكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى الدوران "المواجهة لأكاديمية الفنون" ثم الدوران والعودة مرة أخرى وإستكمال السير ثم الدخول يميناً بشارع فاطمة رشدى بالكامل وصولاً إلى شارع الأهرام بإتجاه ميدان الجيزة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.