حريق زابوريجيا.. أوكرانيا تحذر من انفجار نووي أكبر 10 مرات من كارثة تشيرنوبل

حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، من أن استمرار الهجمات الروسية على محطة زابوريجيا، المتواجدة بالقرب من بلدية إنرجودار الأوكرانية، سيسفر عن انفجار نووي أكبر 10 مرات من كارثة تشيرنوبل.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤول أوكراني، قوله: "رصد مستويات مرتفعة من الإشعاع عند محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وأضاف كولييا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الجيش الروسي يطلق النيران من جميع الجهات على محطة زابوريجيا النووية".

وتابع الوزير الأوكراني: "على القوات الروسية وقف إطلاق النار على محطة زابوريجيا النووية والسماج بإدخال رجال الإطفاء وإنشاء منطقة أمنة".

من جانب آخر، قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية إنه قد اندلاع معارك شرسة بين القوات الأوكرانية والروسية قرب محطة زابوريجيا النووية، ما أسفر عن سقوط ضحايا، محذرًا من اندلاع كارثة نووية إثر القصف الروسي للمحطة.

وكانت السلطات الأوكرانية ذكرت في وقت سابق أن القوات الروسية تكثف جهودها للاستيلاء على المحطة الواقعة في جنوب شرقي البلاد، وأنها دخلت إنرجودار بالدبابات.

وقال رئيس البلدية، مساء الخميس، إن رتلا من القوات الروسية اتجه صوب محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

واستولت روسيا بالفعل على محطة تشرنوبيل على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن حوالي 90% من القوات الروسية التي كانت متمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية باتت الآن داخل البلاد.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة تستهدف النخبة الحاكمة وشركاتهم وكذلك المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستواصل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على بوتين والمحيطين به، قائلا: "روسيا تطلق النار دون تمييز في أوكرانيا".

