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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسمياً.. أستراليا تصنف حماس تنظيما إرهابيا

رسمياً.. أستراليا
رسمياً.. أستراليا تصنف حماس تنظيما إرهابيا

صنفَّت أستراليا، اليوم الجمعة، حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة تقدم على هذه الخطوة.


وأكد الموقع الإلكتروني i24 news، صباح اليوم الجمعة، أن أستراليا سبق وقد أدرجت الذراع العسكرية للحركة، كتائب عز الدين القسام، على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل الحركة بأسرها.

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وأوضحت كارين أندروز، وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، خلال الإعلان عن تصنيف 8 منظمات، أن آراء حركة حماس و"الجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".


ويفترض أن إدراج حركة حماس ضمن هذا التصنيف قد يضع قيودا على تمويلها وأي نوع من أنواع الدعم لها، إضافة إلى بعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاما.


وقالت الوزيرة الأسترالية، إنه "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".


ويشار إلى أن الفصائل الفلسطينية قد أدانت، في شهر فبراير الماضي، اعتزام أستراليا تصنيف حركة حماس كـ"منظمة إرهابية".
وسبق أن استنكر إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس"، عزم أستراليا حظر الحركة ووصفها بالإرهاب، موضحا أن "القرار الأسترالي يمثل انقلابا واضحا على الشرعية الدولية التي تدعم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكال المقاومة".

استراليا حماس الإرهاب تصنيف رسميا

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