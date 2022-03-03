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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية في استراليا تتلقى طردين بهما مسحوق أبيض غير معروف

السفارة الروسية
السفارة الروسية في استراليا تتلقى طردين بهما مسحوق أبيض

تلقت السفارة الروسية في أستراليا، اليوم الخميس، طردين مشبوهين مغلفين بهما مسحوق أبيض غير معروف.

ووفقا لصحيفة “ذا استراليان”، أعلنت الشرطة الاسترالية أنها فتحت تحقيقا في طرد مشبوه، يحتوي على مسحوق أبيض، تم تسليمه إلى السفارة الروسية في كانبيرا، بعد أن تم استدعاء أطقم الشرطة بعد الساعة 10 صباحا من اليوم، الخميس.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه يجري تقييم حول محتويات العبوة، وطلب من المواطنين تجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

كما تم إجلاء الدبلوماسيين الروس بعد اكتشاف طرد مشبوه في السفارة في كانبيرا.

وأغلقت الشرطة الطرق المحيطة بالسفارة حيث تجمعت العشرات من سيارات الطوارئ، بما في ذلك الأطقم المعنية بالمواد الخطرة من خدمة الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث.

ونصبت الشرطة خيمة للطوارئ في الموقع حيث يتم اكتشاف العبوة.

ويوم الإثنين، تم استدعاء الشرطة إلى السفارة الروسية في ولنجتون بعد تلقي مظروف يحتوي على مسحوق أبيض ورسالة تهديد، إلا أنه تم الإعلان فيما بعد أن المحتويات ليست بمواد خطرة.

وكانت السفارة موقع احتجاجات في الأيام الأخيرة، بعد قرار روسيا بغزو أوكرانيا الأسبوع الماضي، حبث شارك أكثر من 200 شخص في مظاهرة سلمية في نهاية الأسبوع رافعين لافتات تدين محاولات الرئيس فلاديمير بوتين للإطاحة بالحكومة الأوكرانية.

وأغلقت الشرطة بعض الطرق المحيطة بالسفارة.

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