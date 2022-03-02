ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أستراليا إلى 12 شخصا.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، الفيضانات التي تجتاح أستراليا واودت بحياة 12 شخصاً على الأقل، وفق حصيلة جديدة، فيما تتجه الأمطار نحو سيدني الأربعاء و أطلقت السلطات تحذيرات للسكان.

وتهطل أمطار غزيرة على ساحل البلاد الشرقي منذ أسبوع، وجرفت مياه الفيضانات سيارات وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم بعدما غمرت المياه شرفاتها وأسقفها تماما.

وقال بول تول نائب رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز بعد تأكيده ثالث وفاة في بلدة ليسمور التي اجتاحتها الفيضانات "إنه أمر مروع. خسارة واحدة هي خسارة كبيرة" لترتفع حصيلة وفيات الفيضانات في البلاد إلى 12حالة.

وحذر تول في مؤتمر صحافي الأربعاء "اليوم ينصب التركيز على سيدني. نتوقع هطول أمطار غزيرة في فترة ما بعد الظهر وخلال المساء ويوم غد".