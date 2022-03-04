الكويت.. النفط يرتفع إلى 119,21 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 25ر6 دولار ليبلغ 21ر119 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 96ر112 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47ر2 دولار لتبلغ 46ر110 دولار للبرميل بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 93ر2 دولار ليبلغ 67ر107 دولار، وفق صحيفة الوطن الكويتية.

وكانت قد دعت قوة الإطفاء العام بالكويت، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نظرا إلى عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد.

وناشدت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام اليوم الجمعة مرتادي البحر عدم الخروج لأي رحلات بحرية خلال الفترة الراهنة.

كما ناشدت الجميع متابعة حالة الأرصاد الجوية للتأكد من استقرارها وفي حالة الاحتياج لأي مساعدة يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ 112.