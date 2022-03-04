خطيب الأزهر: على الناس الاستعداد لشهر رمضان ولا ينشغلون بالأمور الجدلية

ناشد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، الجميع بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله الكريم ومدارسة أخلاقه الحسنة، وأخلاث صحابته الكرام، وأن يصلحوا علاقاتهم مع الناس.



وأضاف عباس شومان، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أنه علينا الاستعداد الجيد لشهر رمضان المبارك، فهذا ما يجب أن ينشغل الناس به في شعبان ورمضان وسائر الشهور، وألا ينشغلوا بالأمور الجدلية التي تضر ولا تنفع.

وأشار إلى أنه ينبغي على المطالبين بحقوق المرأة وإنصافها، أن يناشدوا الرجال بحسن معاملة الأزواج، وأن يمنحوا المرأة حقها قبل أن يطالب الرجال بحقوقهم من النساء.

كما طالب خطيب الجامع الأزهر، بضرورة أن يسعى المطالبين بحقوق المرأة، أن يضمنوا لها حقوقها في الميراث كاملة دون بخس أو نقصان.