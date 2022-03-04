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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تشديد الرقابة التموينية على الأسواق لمواجهة جشع التجار

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد المجمعات الإستهلاكية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان   بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة التموينية من مفتشى مديرية التموين وأيضاً مباحث التموين على الأسواق ، بعد ما تم رصده من ارتفاع ملحوظ فى أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأساسية، وخاصة بالشوادر الرئيسية ، بجانب محلات الجزارة وبيع الدواجن بأصنافها المختلفة ، بالإضافة إلى السوبر ماركت ومخازن السلع.

وشدد المحافظ على أهمية قيام البائعين وأصحاب المحلات بوضع قوائم توضيحية بالأسعار ، مع التزامهم بها ، وهو الذى لا يتعارض مع عدم وجود تسعيرة جبرية.

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كما كلف اللواء أشرف عطية بقيام وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة وسلاسل الهايبر ماركت بضخ المزيد من السلع والمنتجات الأساسية ، وخاصة اللحوم والدواجن لتحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار والجزارين ، مؤكداً على أنه فى حالة ضبط أى مخالفات وتجاوزات فى الأسعار سيتم إتخاذ الإجراءات الرادعة من الإغلاق الفورى وتحرير المحاضر التموينية .

 

هذا واستمرارا لتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة جلسات وندوات التوعية داخل النجوع والقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى تنفذها المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومديرية الأوقاف والكنيسة بهدف رفع الوعى بقضية الزيادة السكانية وتصحيح المفاهيم والعادات والتقاليد السلبية ، بجانب تحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والشباب ، بالإضافة إلى الإهتمام بصحة المرأة والأطفال.

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى بأسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم 12 جلسة داخل 8 قرى بإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة إستهدفت 500 سيدة .

 

وأشارت هدى مصطفى إلى أننا نستهدف من البرامج التدريبية زيادة المخزون التوعوى والتعريفى للسيدات والفتيات والشباب بشأن التمكين الإقتصادى من خلال ريادة الأعمال وكيفية إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير مصدر رزق ثابت لأسرتها، بجانب تعريفهن بالمنظور الطبى والدينى والإجتماعى لتنظيم الأسرة ، والعنف الأسرى وأشكاله ، وزواج القاصرات ، والختان ، والتربية الإيجابية للأبناء ، والتباعد بين الولادات ، والصحة الإنجابية للمرأة .

 

وكانت قد شهدت قرية دار السلام التابعة لمركز نصر النوبة تنظيم قافلة طبية على مدار يومين والتى نجحت فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لـ 1255 مواطن ومواطنة حيث يأتي ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( حياة كريمة ) لدعم وتحسين الظروف الصحية  والإقتصادية والإجتماعية للمواطنين والأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى والنجوع المستهدفة وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

محافظ أسوان يتفقد محلات الجزارة
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