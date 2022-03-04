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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

منها نقل العنوان والغلق سنة.. حالات إلغاء تراخيص الصيدليات بالقانون

صيدلية
صيدلية

نصت المادة (14) من قانون رقم 127 لسنة 1955 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، على أن تلغى تراخیص المؤسسات الخاضعة لاحكام ھذاالقانون فى الأحوال الآتیة:

1ـ أذا لم یعمل بالترخیص خلال ستة أشھر من تاریخ صرفه.

2ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة میلادیة.

3ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانھا الى مكان آخر (ما لم یكن النقل قد تم بسبب الھدم أو الحریق فیجوز الانتقال بنفس الرخصة الى مكان أخر متى توافرت فیھ الشروط الصحیة المقررة و یؤشر بالالغاء أو النقل على الترخیص و فى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومیة.

ونصت المادة (15) على أنه یجب على صاحب الترخیص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومیة على كل تغییر یرید إجراءه فى المؤسسة الصیدلیة وعلیھ أن یقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقیق للتعدیلات المطلوب إجراؤھا ورسم ھندسى لھا ، وعلیه أن ینفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض علیھ وفقا لأحكام المادة 11 ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومیة بإجراء التعدیل على الترخیص السابق صرفھ عن المؤسسة.

ترخيص وزارة الصحة مهنة الصيدلة قانون مزاولة مهنة الصيدلة

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