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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2022 في بكين

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، مساء اليوم الجمعة، افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2022 في بكين، في الاستاد الوطني في بكين.

وكانت اللجنة البارالمبية الدولية قد أعلنت أن البارالمبياد الشتوي الذي يفتتح في العاصمة الصينية بكين يشهد مشاركة عدد قياسي من اللاعبات.

وذكرت اللجنة في بيان أن 138 لاعبة سوف تشاركن في الدورة التي تقام اعتبارا من4 حتى 13 مارس، وهو ما يزيد بفارق خمس لاعبات عن العدد المسجل في أولمبياد بيونجتشانج 2018 .

وتشهد الدورة 35 مسابقة للسيدات و39 مسابقة للرجال، وذلك في ست رياضات، إلى جانب أربع مسابقات للفرق المختلطة.

يمثل عدد اللاعبات المشاركات في الدورة أقل من ربع إجمالي المشاركين (564)، وهو العدد الذي يعادل الرقم القياسي المسجل في بيونجتشانج 2018 من حيث عدد المشاركين.

وقال أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية :"مازلنا بحاجة إلى الكثير من العمل من أجل تحقيق التكافؤ بين الجنسين، لكن زيادة عدد اللاعبات في الألعاب الشتوية على مدار الأعوام العشرين الماضية تثبت أننا نسير في الاتجاه الصحيح."

وكانت اللجنة البارالمبية قد حظرت مشاركة 83 رياضيا من روسيا وبيلاروسيا في الدورة، بسبب أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشارك أوكرانيا بـ 20 لاعبا بينما تشهد الدورة البارالمبية الشتوية المشاركة الأولى لكل من إسرائيل وبويرتو ريكو واذربيجان، ويشارك رياضي واحد من كل منها.

وتشارك الصين صاحبة الضيافة بأكبر فريق حيث يضم 96 رياضيا وتليها الولايات المتحدة التي تشارك بـ 65 رياضيا.

وتعد الأمريكية بام ويلسون، لاعبة الكيرلنج على كرسي متحرك، أكبر رياضية في الدورة البارالمبية حيث تبلغ من العمر 66 عاما بينما تعد النمساوية إلينا ستاري لاعبة التزلج الألبي أصغر لاعبة في الدورة ويبلغ عمرها 15 عاما.

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