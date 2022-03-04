مايا مرسي لـ إسعاد يونس: عارفة يا صاحبة السعادة الجمهور بيحبك ليه

بعد حلقتها مع محمد صلاح

وجهت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة للإعلامية إسعاد يونس بعد حلقتها مع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، في برنامج "صاحبة السعادة".

وكتبت مايا مرسي عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "عارفة يا صاحبة السعادة الجمهور بيحبك ليه، علشان أنت حقيقية.. برافوووو على حلقة محمد صلاح ".

وحل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة "إسعاد يونس"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وعلق "صلاح"، على عدم اختياره ضمن قائمة الفيفا، قائلا: "مش عارف الاختيارات بتكون مبنية على أيه"، متابعا: "مشمبسوط بس هعمل أيه".

وأضاف: "لو الناس شايفه المفروض أبقى موجود والعالم كله بيقول إزاي صلاح مش موجود دا بالنسبة لي أهم حاجه".

وتحدث صلاح عن علاقته بأبنتيه مكة وكيان، قائلا:" زوجتي هي من اختارت أسماء بناتي، مضيفا:" مكة بتغير من كيان وعاوزة تسيطر علي البيت".

وكان التليفزيون المصري، وقناة دي إم سي، قد عرضا الـ "برومو" الدعائي للحلقة، الذي أثار ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحقق برومو حلقة محمد صلاح مع الإعلامية إسعاد يونس، نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم 1 على موقع “يوتيوب”.