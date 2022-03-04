مندوب الهند بالأمم المتحدة: الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا

قال المندوب الهندي بالامم المتحدة، بجلسة مجلس الأمن، إنه من المؤسف أن الوضع فى أوكرانيا يزداد سوءا، مؤكدا أن وقف اعمال العنف ضرورة لا غنى عنها.

وتابع: “نواصل متابعة التطورات عن كثب.. لاسيما بما بتعلق بأمن وسلامة المنشأت والمفاعلات النووية فى أوكرانيا.. ونحن نولي أهمية قصوى لضمان أمن وسلامة المرافق النووية.. لأن أى حادث بها سيكون لها تبعات جثيمة على الصحة العامة”.

وأضاف: “نولي الأولوية القصوى لكي تطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطة الضمانات والرصد التابعة لها وفقا لنظامها الداخلي بشكل فعال غير تميزي”.